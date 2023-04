Alec Baldwin: archiviate le accuse di omicidio colposo | Rust riprende a girare

Alec Baldwin tira un sospiro di sollievo: le accuse a suo carico di omicidio colposo sono state ufficialmente archiviate e le riprese per Rust si preparano a partire di nuovo. Ecco tutti i dettagli.

L’attore Alec Baldwin, che era stato indagato per omicidio colposo a causa del colpo di pistola sparato contro la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, è stato finalmente scagionato.

La complessa parentesi giudiziaria sul casto Rust, la serie tv sul cui set è avvenuta la tragedia, volge al termine e sicuramente ora Alec Baldwin potrà tirare un sospiro di sollievo ma non archiviare la vicenda: come disse anche lui in un’intervista dell’anno scorso, in lacrime, quello che ha fatto anche se agli occhi della giustizia può sembrare innocente, è un gesto che non dimenticherà per tutta la vita.

Resta il fatto che ora l’attore non dovrà più presentarsi in tribunale per il “Casto Rust“. Al momento dunque, solamente la responsabile delle armi sul set, come oggetti di scena ovviamente, Hannah Gutierrez Reed, sarà chiamata a testimoniare, anche lei sotto accusa.

Tutti i dettagli della vicenda. Rust riprende a girare?

Nell’ottobre 2021, un colpo di pistola è partito sul set del film western Rust. L’arma, che doveva essere caricata a salve e usata come mero oggetto scenico, era impugnata dall’attore protagonista, Alec Baldwin.

Avrebbe potuto essere un semplice incidente: il proiettile avrebbe potuto non colpire nessuno e conficcarsi in una delle pareti in cartongesso del set, invece ha deciso di porre fine alla vita della direttrice della fotografia che si trovava sulla sua traiettoria. La donna, Halyna Hutchins muore sul colpo. Baldwin ha sempre respinto l’accusa di omidicio colposo, sostenendo di non aver premuto il grilletto e di non sapere che l’arma non fosse caricata a salve. Insieme a lui, viene anche indagata la responsabile delle armi sul set, Hanna Gutierrez Reed, responsabile della pistola lasciata incustodita.

Nelle scorse ore la notizia:notificata l’archiviazione dele accuse per cui l’attore protagonista dell serie tv Rust, rischiava fino a 18 mesi di carcere. Il procuratore distrettuale, incaricato del caso, si era trovato in difficoltà nel dimostrale la colpevolezza della star. I legali dell’attore hanno fatto subito sapere in comunicato ufficiale che: “Siamo felici della decisione di archiviare il caso contro Alec Baldwin e incoraggiamo una corretta indagine sui fatti e sulle circostante di questo tragico incidente”.

Lo scorso febbraio invece era stato annunciato che le riprese di Rust sarebbero ripartite in primavera in seguito alla risoluzione della causa civile con il vedovo della vittima, il quale sarà coinvolto nel progetto in qualità di produttore.