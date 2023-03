Jamie Lee Curtis e la scelta del pronome del suo Oscar per onorare la figlia transgender

L’attrice Jamie Lee Curtis ha deciso di utilizzare i pronomi they/them per riferirsi alla statuetta appena vinta durante la Notte degli Oscar. La scelta è un tributo alla figlia Ruby.

La Cerimonia degli Oscar 2023 si è conclusa da pochi giorni e Jamie Lee Curtis si sta godendo il suo primissimo Oscar. L’attrice 64enne recita da oltre quarant’anni, ma non aveva mai vinto, prima di qualche giorno fa, questo importante riconoscimento. La sua performance di Deirdre Beaubeirdre in Everything Everywhere All at Once questa volta ha convinto tutti e l’ha portata a vincere l’Oscar come Miglior attrice non protagonista. In totale, il film ha conquistato sette statuette (su undici nomination), tra cui quella di Miglior film e Miglior regia.

Jamie Lee Curtis è una delle artiste più note e prolifiche di Hollywood. Ha iniziato a recitare alla fine degli anni ’70 con la saga horror di Halloween, per cui fu eletta “reginetta dell’urlo” e con il tempo ha acquisito sempre nuovi ingaggi e una popolarità enorme. Nota soprattutto per le sue commedie, tra i suoi film più famosi ci sono Un pesce di nome Wanda, True Lies e Quel pazzo venerdì.

L’attrice è nota anche per la sua vita privata. Dal 1984 è sposata con il regista e musicista Christopher Guest, con il quale ha due figlie, Annie e Ruby. Proprio a quest’ultima ha voluto dedicare l’Oscar appena vinto.

Jamie Lee Curtis si riferisce all’Oscar con i pronomi “they/them”

Nelle scorse ore, Jamie Lee Curtis ha rilasciato un’intervista per Today, dove ha confessato che si riferirà sempre all’Oscar appena conquistato con i pronomi “they/them” al posto di “it” o al massimo “he/him” che si userebbero solitamente. L’attrice ha optato per questa scelta al fine di sostenere la figlia transgender Ruby, nata biologicamente uomo ma che ha iniziato il percorso di transizione diverso tempo fa.

“Li chiamerò semplicemente “loro” (they/them in originale) e stanno andando alla grande“. L’artista ha voluto mandare un chiaro messaggio di solidarietà non solo verso la figlia minore, ma in generale verso tutta la comunità transgender che ancora oggi deve lottare contro gravi discriminazioni. Il suo è anche un modo per sensibilizzare su questa tematica e spingere le persone a parlarne di più.

Jamie Lee Curtis aveva rivelato della sessualità della figlia in un’intervista già diversi anni fa. La giovane, classe 1996, non lavora nel mondo dello spettacolo, bensì in quello della tecnologia ed è una sviluppatrice di videogame. Nel 2022 si è sposata con la compagna Kynthia.