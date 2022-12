I film di James Cameron da vedere prima di Avatar 2

Tra pochi giorni arriverà al cinema il secondo capitolo di Avatar. Ma quali altri film ha diretto James Cameron prima di questo?

Senza dubbio James Cameron è uno dei registi più famosi del cinema contemporaneo, soprattutto se si pensa che due suoi film si trovano al primo e al secondo posto tra le pellicole che hanno incassato di più nella storia. Tra poco tornerà sul grande schermo con Avatar – La via dell’acqua, sequel del film del 2009. Per realizzarlo ci sono voluti più di dieci anni e ovviamente tutti stiamo sperando che ne sia valsa la pena: nel caso in cui fosse un successo, il regista ha dichiarato che intende continuare la saga. Ma quali sono gli altri film che ha girato prima di dedicarsi al pianeta Pandora?

Pirahna paura (1982)

Il primissimo film di James Cameron come regista è stato un B movie, lo avreste mai detto? La trama racconta, come suggerisce il titolo, di enormi pirahna affamati di carne umana.

Terminator (1984) e Terminator 2 – Il giorno del giudizio (1991)

Negli anni ’80, poi, James Cameron ha cominciato una delle saghe più epiche del grande schermo: quella di Terminator. Ha diretto due film, il primo nel 1984 e il secondo, Il giorno del giudizio, nel 1991. La serie ha reso Arnold Schwarzenegger famoso in tutto il mondo.

Aliens – Scontro finale (1986)

Forse non tutti sanno che James Cameron ha anche diretto il secondo film di Aliens, la famosissima serie iniziata dal collega Ridley Scott.

The Abyss (1989)

Gli anni ’80 sono stati particolarmente prolifici per il regista, che ha girato anche The Abyss, un altro film realizzato con un altissimo budget, mai davvero confermato. La storia si concentrava sulla spedizione per recuperare uno strano oggetto non identificato schiantatosi contro un sottomarino americano e sprofondato nell’oceano.

True Lies (1994)

Nel 1994, James Cameron ha ricominciato a lavorare con Arnold Schwarznegger in True Lies. Qui, l’ex culturista interpretava una spia che sfruttava le sue conoscenze da agente segreto per scoprire se la moglie (Jamie Lee Curtis) lo tradisse. Si trattava di un film a metà tra una commedia romantica e uno d’azione e dopo di questo il regista non ha più toccato questo genere.

Titanic (1997)

Uno dei più grandi capolavori di James Cameron è senza dubbio Titanic, che ha portato alla ribalta Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Per oltre dieci anni il film è stato il primo tra i più fortunati in termini di incassi nella storia del cinema e ha vinto ben 11 premi Oscar.

Avatar (2009)

Dopo più di dieci anni di assenza, il regista tornò al cinema con Avatar nel 2009. Fu senza dubbio un ritorno epico, dal momento che in poche settimane il film si è piazzato al primo posto (scavalcando Titanic) in termini di incassi, posizione che mantiene ancora oggi, nel 2022. Forse il suo sequel riuscirà a scalzarlo?