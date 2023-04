Netflix ha rilasciato il nuovo teaser di The Ultimatum: Queer Love

Ecco il teaser ufficiale per la nuova stagione del reality di Netflix, The Ultimatum: Queer Love. Questa specie di spin-off della serie originale, The Ultimatum, vuole dedicare un capitolo a sé per quanto riguarda le coppie LGBTQ.

Netflix ha rilasciato il teaser ufficiale del reality provocatorio, The Ultimatum: Queer Love, considerata una sorta di spin-off di The Ultimatum, ma comunque inserita nel target come nuova stagione. Questa volta lo streamer si vuole concentrare sull’amore queer, le coppie sono differenti ma le regole sono le medesime: “O mi sposi o te ne vai”.

Il detto: “Non capisci quello che hai finché non l’hai perso” è più o meno il mantra del reality di Netflix, The Ultimatum, in quanto delle coppie in crisi, attanagliate da dubbi e obbiettivi diversi, dovranno capire se sono innamorati del loro partner, andando a vivere con altri compagni, ricevendo così un ultimatum.

La sinossi ufficiale di The Ultimatum: Queer Love

The Ultimatum: Queer Love è il nuovo reality irriverente e provocatorio, rilasciato da Netflix per diversi Stati, dove alcune coppie queer sono attanagliate dal dubbio. Sposarsi o no? Uno dei due vuole “mettere la testa a posto”, ma cosa succede se l’altro non è della stessa idea? Gli lancia un ultimatum, o ci sposiamo o ci lasciamo, più facile a dirsi che a farsi, ci verrebbe da dire. Per questo lo show, mischia le coppie, in modo che i vari partner possano capire se sono veramente innamorati o meno.

Ecco cosa recita la sinossi ufficiale di The Ultimatum: Queer Love: “Un partner è pronto per il matrimonio, l’altro può avere dubbi. Viene lanciato un ultimatum. E in poco più di otto settimane, ogni coppia si sposerà o uscirà, dopo aver scelto nuovi potenziali partner in un’opportunità che cambia la vita per dare un’occhiata a due diversi futuri”.

Il teaser ufficiale di The Ultimatum: Queer Love

Rilasciato il teaser ufficiale della nuova stagione del franchise di The Ultimatum. Questa specie di spin-off dell’originale, The Ultimatum: Queer Love, vedrà alla conduzione Joanna Garcia Swisher, la quale aiuterà le coppie a fare chiarezza sui sentimenti che realmente provano per i rispettivi partner. Parliamo di spin-off in quanto i produttori hanno deciso di dedicare un capitolo a parte per quanto riguarda le coppie queer, in modo da concentrarsi meglio e dare il giusto spazio al mondo LGBTQ.

A tal proposito il produttore esecutivo e CEO Chris Coelen, ha dichiarato: “Noi, insieme a Netflix, abbiamo preso la decisione di creare un nuovo franchise in cui c’è ‘Ultimatum: Marry or Move On’ e c’è ‘Ultimatum: Queer Love’, e abbiamo pensato che avesse senso differenziare i due…gli show sono molto simili nel loro DNA, ma sai, avere un conduttore diverso o per le diverse versioni aveva senso per noi mentre parlavamo di approfondirlo…”.

The Ultimatum: Queer Love, distribuito da Netflix e prodotto da Coelen, Eric Detwiler, Sarah Dillistone e Stephanie Boyriven, approderà sul kolossal dello streaming, dal 24 maggio 2023. In attesa di vedere le nuove puntate che vogliono dare il giusto spazio al romanticismo queer, sperando di abbattere qualche stereotipo, gustatevi il teaser ufficiale, il quale regala già qualche colpo di scena.