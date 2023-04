Il sequel di Godzilla vs. Kong finalmente ha un titolo: svelato nel primo teaser ufficiale

Finalmente è stato rilasciato il teaser ufficiale che svela il titolo del sequel di Godzilla vs. Kong uscito nel 2021. Anche in questo quinto capitolo vedremo di nuovo all’opera queste due gigantesche figure leggendarie.

“Habemus” finalmente il titolo ufficiale del sequel di Godzilla vs. Kong, anche questo quinto capitolo si prospetterà essere molto avvincente come il suo predecessore uscito nel 2021, dettagli ulteriori sono stati svelati nel teaser rilasciato poche ore fa. Ne vedremo sicuramente delle belle con questi due Titani incontrollabili, spinti solo dall’istinto animale e dalla forza. Non si può dire che questo non sia uno scontro alla pari.

Gli epici mostri Godzilla e Kong hanno iniziato a “darsele di santa ragione” dal 2014, quando è stato rilasciato il primo capitolo del franchise di MonsterVerse e da allora non si sono più arrestati, i fan vanno in delirio appena li vedono e nei vari film hanno recitato attori anche molto noti. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

L’inizio del franchise dei due Titani

L’idea di far scontrare King Kong e Godzilla, è nata da un accordo siglato dalla Warner Bros. e Legendary Pictures, i quali concedevano i diritti dei loro protetti, per poter dare vita al franchise MonsterVerse. Da questa idea sono arrivati diversi capitoli della saga, tutti portati sul grande schermo, i quali hanno ottenuto un consenso molto alto tra i fan del fantasy.

I film della saga, seppur con storie differenti, sono tutti una sorta di reboot dei film originali dei vari protagonisti fantastici. Il primo capitolo del franchise è uscito nel 2014, intitolato Godzilla, poi abbiamo il secondo Kong: Skull Island uscito nel 2017, Godzilla II – King of the Monsters uscito nel 2019 e Godzilla vs. Kong uscito nel 2021. Per ogni pellicola trasmessa sul grande schermo sono apparsi nomi molto imponenti, come per esempio Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, ecc.

Cosa sappiamo su questo quinto capitolo?

Finalmente, è stato svelato il titolo del quinto capitolo del franchise MonsterVerse, si intitolerà Godzilla x Kong: The New Empire e da come si può vedere nel primo teaser ufficiale rilasciato, il sequel di Godzilla vs. Kong sarà epico come tutti i suoi predecessori.

Godzilla x Kong: The New Empire sarà trasmesso sul grande schermo il – e secondo la sinossi ufficiale:

“Prepariamoci ad un’esplosiva resa dei conti con l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla costretti a scontrarsi con una gigantesca minaccia sconosciuta nascosta all’interno del nostro pianeta, mettendo in pericolo la loro stessa esistenza, e la nostra. Il nuovo epico capitolo approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island, svelando nel contempo la battaglia mitica che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari, legandoli per sempre all’umanità”.