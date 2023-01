You 4, il nuovo teaser della quarta stagione

Ecco il teaser ufficiale della stagione 4 della serie tv thriller-psicologica You. Cosa succede se un serial killer prende di mira uno stalker incallito?

Quando si dice che il karma alla fine in un modo o nell’altro ripaga tutti con la stessa moneta, non è sbagliato. Se in tre stagioni sei stato il cattivo della storia, nella quarta come minimo speriamo che soffri un pochetto.

Questo è quello che vedremo nella quarta stagione della serie tv di Netflix, You, in cui il protagonista passerà dall’essere carnefice all’essere “vittima”. La serie psicologica sarà divisa in due trance.

“Chi bracca chi”?

“Chi bracca chi?” con queste parole inizia il teaser ufficiale che vi abbiamo appena riportato. You è la serie tv thriller e anche tanto psicologica, basata sull’omonimo romanzo di Caroline Kepnes, in onda su Netflix dal 2018. Le prime tre stagioni di questo telefilm si incentravano tutte sull’ossessione che il protagonista, Joe Goldberg, riversava alle povere vittime che diventavano inconsapevolmente oggetto del suo desiderio.

“L’amore” che il libraio di New York provava per le donne di cui si innamorava, si trasformava sempre in ossessione, al punto di farlo diventare uno stalker maniaco, che non si faceva nessuno scrupolo ad uccidere chi si metteva sul suo cammino. L’epilogo era sempre lo stesso la ragazza una volta che scopriva la natura di Joe, inevitabilmente moriva per colpa della sua ossessione perversa.

La quarta stagione invece sarà diversa, il protagonista si troverà in una nuova città con una nuova identità, tentando di fare ammenda dei suoi crimini passati. Qui le cose prendono una piega misteriosa, Joe finisce dall’altra parte per così dire, in quanto un serial killer lo prenderà di mira. Anche lui saprà cosa vuol dire essere braccato e nel mentre, dovrà sia cercare di restare vivo, sia capire chi lo “vuole morto”.

Dove vedere You?

La serie tv You è arrivata alla quarta stagione, anche questi nuovi episodi potranno essere visti sulla piattaforma digitale Netflix, Sky Q e Now Smart Stick. La stagione 4 di You sarà divisa in due parti, i primi episodi saranno visionabili a partire dal 9 febbraio 2023, mentre l’ultima parte andrà in onda dal 9 marzo 2023.

Nel suo cast vedremo come sempre il protagonista Penn Badgley e Tati Gabrielle. Tra le new entry invece troviamo Charlotte Ritchie, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Tilly Keeper, Lukas Gage e tanti altri.

Il teaser è “tutto un programma”, ci siamo incuriositi già solo dalle prime parole: “Finalmente qualcuno con cui posso relazionarmi, Rhys Montrose. Per qualche svolta non convenzionale degli eventi siamo entrambi passati dal fondo della società alla stratosfera sociale. È bello vedere qualcun altro con la testa bassa qui. Rhys Montrose, un brav’uomo in un mondo crudele…”.