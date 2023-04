The Starling Girl, il trailer del nuovo film con Eliza Scanlen

A maggio arriverà al cinema The Starling Girl, nuovo film con protagonisti Eliza Scanlen e Lewis Pullman. Ecco il trailer.

Nel prossimo film diretto da Laurel Parmet, la giovanissima Eliza Scanlen si metterà alla prova con un ruolo molto difficile. In The Starling Girl interpreterà Jem Starling, un’adolescente nata e cresciuta in un piccolo paesino della periferie statunitense seguendo un’educazione cristiana e conservatrice.

Compiuti diciassette anni, Jem inizia a sentire il desiderio di scoprire di più sul mondo e di vedere lo stile di vita di altre persone, che vivono lontane da lei e hanno un rapporto meno stretto con la religione. Proprio il legame con la religione è uno dei temi più importanti di questo nuovo film, che intende esplorare l’animo umano quando entra in contatto con la fede e con le diverse possibilità di scelta che incontra.

La pellicola uscirà a maggio, ma Blecker Street ha rilasciato il trailer solo poche ore fa. Già dai primi secondi, si nota che la protagonista vive un rapporto più difficile con la religione rispetto ai propri compaesani e fa fatica a fare quella che loro consigliano caldamente – se non ordinano – come la scelta giusta. Tutto cambia dopo l’incontro con il giovane pastore Owen Taylor, interpretato da Lewis Pullman.

The Starling Girl, trama, cast e trailer del nuovo film con Eliza Scanlen e Lewis Pullman

In The Starling Girl, la giovane Jem inizia a vedere la sua vita in modo diverso dopo aver conosciuto Owen Taylor, nuovo e giovane pastore della cittadina. L’uomo, infatti, la spinge a porsi domande e a ragionare con la propria testa, invitandola ad andare alla ricerca di se stessa. Il pastore, quindi, non si rivela solo una guida spirituale in senso religioso, ma qualcosa di molto più grande. Qui il trailer.

Il film, quindi, mostra il rapporto tra l’adolescente e il pastore e come questo influenzi le scelte della protagonista e il suo modo di comportarsi, che spaventano i suoi genitori. Cosa capirà Jem riguardo al suo rapporto con la religione? Realizzerà di abbracciare seriamente il Cristianesimo? O andrà alla ricerca di altre risposte?

The Starling Girl è stato presentato in anteprima a gennaio al Sundance Film Festival del 2023 e uscirà al cinema il prossimo 12 maggio. Il cast è composto, oltre che da Eliza Scanlen e Lewis Pullman, anche da Claire Elizabeth Green, Austin Abrams, Wrenn Schimdt, Jimmi Simpson, Kyle Secor e Jessamine Burgum.