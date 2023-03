Quando: trama, trailer e cast del film di Veltroni

Il regista Walter Veltroni torna al cinema con Quando, nuovo film con Neri Marcoré e Valeria Solarino.

Il 30 marzo esce al cinema Quando, nuovissimo film del regista e scrittore Walter Veltroni. Si tratta dell’adattamento cinematografico del suo romanzo, pubblicato da Rizzoli nel 2017. Il libro ha ricevuto un buon consenso da parte della critica e del pubblico e adesso siamo pronti per vedere anche la sua versione con attori in carne e ossa.

La trama è decisamente toccante. Inizia nel 1984, poco dopo la morte di Enrico Berlinguer: qui, il ventenne Giovanni, durante le vacanze estive, finisce in coma a causa di un incidente e si risveglia solo trentun anni dopo. Al suo risveglio, ovviamente, le cose sono totalmente cambiate e deve imparare a gestire di nuovo la sua vita. Non ha più vent’anni, bensì cinquanta e deve rifare tutto da capo, tra cui accettare la fine dei vecchi legami e accogliere i nuovi. Vicino a lui ci saranno due personaggi particolari: Giulia, la suora che si è presa cura di lui durante il coma, e Leo, un ragazzo con mutismo selettivo.

Si tratta del secondo lungometraggio per Walter Veltroni, che in precedenza ha girato diversi documentari e la commedia C’è tempo nel 2019.

Quando, tutto sul nuovo film con Neri Marcoré e Valeria Solarino

Quando si presenta come un film veramente toccante, che vuole mettere alla prova l’animo e il corpo umani e la loro capacità di recuperare e rimettersi in piedi dopo un trauma gravissimo: trent’anni di coma e buio in questo caso. Immaginatevi di addormentarvi e di risvegliarvi nel 2053: come sarà cambiato il mondo, la società, la politica? I vostri amici e familiari saranno ancora lì? Come funzionerà la tecnologia?

Come spiega la sinossi del romanzo, Quando “è il romanzo per ognuno di noi: per chi ha vissuto, senza mai sentirsi solo, la forza di un ideale oppure lo ha mancato per ragioni anagrafiche e ne avverte la potenza o il rimpianto. Quando è la storia di una vita rammendata, è un romanzo di politica e d’amore, scritto con leggerezza e passione“.

Neri Marcoré interpreta Giovanni, mentre Valeria Solarino e Fabrizio Ciavoni sono la suora Giulia e il giovane Leo. Completano il cast Olivia Corsini, Dharma Mangia Woods, Ninni Bruschetta, Anita Zagaria, Elena Di Cioccio, Carlotta Gamba, Luca Vannuccini, Massimiliano Bruno, Michele Foresta ovvero il Mago Forest, Stefano Fresi, Andrea Salerno, Luca Vendruscolo, Pierluigi Battista e Renato De Angelis.