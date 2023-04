Lilo e Stich, Billy Magnussen si aggiunge al cast del live action

Anche l’attore Billy Magnussen è entrato ufficialmente nel cast del live action di Lilo e Stich. Quale ruolo interpreterà?

Come annunciato da Deadline, un’altra stella del cinema si è unita al remake di Lilo e Stich: Billy Magnussen. Il classico Disney si trasformerà presto in un live action, così come è già successo a molti altri film della casa di produzione: basti pensare a La Sirenetta – che uscirà tra poco – o al Re Leone o ad Aladdin di qualche anno fa.

Già alcuni mesi fa, infatti, Disney stessa ha annunciato di avere intenzione di rimettere mano sui vecchi franchise che hanno avuto più successo (sono in lavorazione i sequel di Frozen, Toy Story e Zootropolis) e Lilo e Stich è il loro film che ha riscosso più successo nei primi anni Duemila.

Il cast si sta formando lentamente, ma è appena stato annunciato che anche Billy Magnussen vi parteciperà. L’attore, quindi, si unisce ai colleghi Zach Galifianakis e Maia Kealoha. Si sa già che quest’ultima interpreterà la piccola Lilo, mentre i ruoli di Billy Magnussen e Zach Galifianakis sono ancora un mistero.

Lilo e Stich, arriva il live action con Billy Magnussen

La trama di Lilo e Stich la conosciamo tutti: Lilo è una bambina hawaiana che vive insieme alla sorella maggiore adolescente e fa fatica a coltivare le amicizie dopo la morte dei genitori. Un giorno, incontra Stich, una strana creatura che adotta, credendo si tratti di un cane. Stich, invece, è un alieno che si è rifugiato sulla Terra dopo un attacco e i suoi nemici stanno cercando di rintracciarlo…

Il cartone animato è uscito nel 2002, è il 42simo classico Disney e riscosse un enorme successo: Stich ancora oggi è una delle icone disneyane più note e ha conquistato tutti con la sua tenerezza. Dato che è uno dei film più famosi della casa di produzione, i fan vi sono molto affezionati e sperano che il remake live action rispetti le aspettative. Il progetto è in cantiere dal 2018.

Non si sa ancora quale ruolo avrà Billy Magnussen, ma questa non sarà la prima volta che reciterà in un classico Disney sottoforma di remake live action. Nel 2019, infatti, ha avuto un piccolo ruolo in Aladdin, dove ha interpretato il principe Anders. Forse questa volta avrà un ruolo più importante? Staremo a vedere.