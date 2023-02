Live action Lilo & Stitch in arrivo: il primo attore confermato è da urlo

Il live action di Lilo & Stitch si farà: è proprio lui il primo attore ad entrare nel cast del remake della Disney.

La pellicola, attualmente è in lavorazione da diversi mesi e sarà diretta dal regista e produttore americano Dean Fleischer-Camp. Il cineasta è famoso in tutto il mondo per il suo acclamato adattamento della commedia del 2021 Marcel the Shell with Shoes On, scritto da Chris Kekaniokalani Bright. Ad oggi si sa davvero poco del remake ma è stato svelato il primo attore che è entrato a far parte del cast, con tanto stupore da parte dei suoi fan. I fan di Lilo & Stitch, film di animazione della Walt Disney del 2002, sono in trepidante attesa per il remake.

Zach Galifianakis è il primo attore ad entrare a far parte del cast del remake

L’attore di Una notte da leoni Zach Galifianakis avrà un ruolo centrale nella pellicola cinematografica, ma ora come ora non sappiamo ancora nulla di ufficiale nè quale personaggio interpreterà Zach Galifianakis. Restano ancora aperte le ricerche per trovare attrici che interpreteranno Lilo e sua sorella maggiore, Nani, e il fidanzato di Nani, il belloccio David Kawena.

Zach , 53 anni, è un attore, comico e sceneggiatore statunitense. È diventato famoso per le sue apparizioni in film come Una notte da leoni, Una notte da leoni 2 e Una notte da leoni 3. Inoltre, ha recitato in molte altre pellicole come The Hangover – Parte II, The Hangover – Parte III, Birdman e The Lego Batman Movie. Ha anche recitato in diverse serie TV famosissima, come Bored to Death, Due uomini e mezzo e FX’s Atlanta. Galifianakis è anche noto per il suo lavoro come comico stand-up e per la creazione della serie web “Between Two Ferns”, in cui intervista celebrità in modo comico e irriverente.

Stitch lo strano cucciolo che ha fatto innamorare il mondo intero

Nel remake sarà riportato fedelmente la trama originale. Resta un punto interrogativo per le musiche di Elvis Presley e sulle coreografie, tipicamente hawaiiane. Secondo la sinossi ufficiale del film d’animazione:

“Lilo è una ragazza hawaiana solitaria che adotta un piccolo e brutto ‘cane’, che lei chiama Stitch. L’animale domestico sarebbe perfetto se non fosse in realtà un esperimento genetico che è fuggito da un pianeta alieno e si è schiantato sulla Terra. Attraverso il suo amore, la sua fede e la sua fede incrollabile nell’ohana, il concetto hawaiano di famiglia, Lilo aiuta a sbloccare il cuore di Stitch e gli dà la possibilità di prendersi cura di qualcun altro.”

Stitch sul pianeta Terra ha imparato ad amare, comprendendo la fortuna di poter essere amato. Rimaniamo in attesa di scoprire maggiori informazioni sul remake del film tra i più teneri d’animazione.