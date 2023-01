Aladdin 2: possibile recasting di Will Smith?

Aladdin 2 è stato confermato dalla Disney ormai 3 anni fa e arriverà nelle sale nel 2025. Il dubbio ora è: Will Smith sarà presente nel cast, dopo lo scandalo agli Oscar?

Dopo il famoso schiaffo dato a Chris Rock, frutto di una rabbia repressa, avvenuto lo scorso 28 marzo 2022, Will Smith finalmente è tornato a lavoro. Indiscrezioni confermano la presenza di Will Smith nel secondo film di Aladdin, ma non è arrivata alcuna conferma della sua partecipazione al secondo live – action della Disney.

Aladdin: un successo mondiale del 2019 firmato Disney

Secondo il Dailymail:

“Il primo film è stato un enorme successo, quindi sarebbe sciocco non farne un altro, e sarebbe un vero peccato dover reinterpretare Will per quello che è successo. Quindi la Disney è desiderosa di stargli accanto e riportarlo all’ovile”.

Il film con protagonista Mena Massoud, nei panni di Aladdin, e Naomi Scott nelle vesti di Jasmine, è stato un successo a livello mondiale. Il botteghino ha registrato un guadagno pari a $ 355,5 milioni nazionali e ben $ 1,054 miliardi nel resto del mondo, con un budget di $ 180 milioni.

Il secondo film è stato annunciato ufficialmente prima del Covid, nel febbraio 2020, con nuovi sceneggiatori: John Gatins e Andrea Berloff. Fonti certe avevano annunciato che i protagonisti, Mena Massoud, Naomi Scott e Smith avrebbero ripreso i loro ruoli dall’originale, anche se non è mai arrivata una conferma ufficiale. Quando Mena Massoud è stato intervistato un mese fa ha detto che:

“C’è stato un cambiamento con gli sceneggiatori e stanno lavorando a una nuova bozza. Se Aladdin 2 accade, è fantastico. Dovrebbe succedere. Non sarà basato sulla versione animata. Questa sarà una nuova storia originale.”

Parola al regista

Da un anno a questa parte, Will Smith vive tensioni, a causa di quell’episodio accaduto agli Oscar 2022. Will ha vinto il premio come migliore attore protagonista per Una famiglia vincente, ma poco prima di prelevare il premio, ha stupito tutti dando una sberla in diretta a Chris Rock sul palco. Questo gesto ha avuto la disapprovazione dell’Academy, ma anche sui social e dal pubblico. Dopo parecchi mesi di silenzio, abbiamo visto Will Smit in nel ruolo di protagonista in Emancipation su Apple +.

Ma la vera domanda è: vedremo Will Smith in Aladdin 2? Parola al regista, Guy Ritchie, impegnato contemporaneamente anche sul live – action di Hercules, in uscita nel 2023. Al The Hollywood Reporter, il regista Ritchie ha messo le cose in chiaro, dicendo che:

Nella mia vita non ho mai incontrato un uomo più adorabile e lavorare con lui è stata una delle esperienze più belle e meravigliose che abbia mai avuto. Ai miei occhi è sempre stato un perfetto e generoso gentiluomo. Non avrei alcun problema a scegliere Will Smith in qualsiasi ruolo perché, come ho detto, è sempre stato un perfetto gentiluomo.