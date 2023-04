The Conjuring: la serie tv horror in arrivo

Il franchise The Conjuring potrebbe presto passare dal grande schermo alle piattaforme digitali, trasformandosi in una serie tv

The Conjuring Universe è un franchise composto da tre film spin-off della serie principale: The Conjuring – L’evocazione (2013), The Conjuring 2 – Il caso Enfield (2016) e The Conjuring 3 – Per ordine del diavolo (2021).

Si tratta di una serie cinematografica di film horror statunitensi prodotti da New Line Cinema, The Safran Company e distribuiti dalla Warner Bros. Pictures. La trama verte sulle storie narrate e vissute dai demonologi Ed e Lorraine Warren che sostengono di aver vissuto personalmente eventi paranormali, dando vita ad un horror soprannaturale con un incasso di oltre 300 milioni di dollari in tutto il mondo.

I film di The Conjuring sembrerebbero basate su questa coppia realmente esistita che ha iniziato a indagare sulle attività paranormali negli anni Sessanta. I primi due film di Conjuring sono basati su alcune delle loro esperienze più terrificanti, mentre gli altri, tra cui Annabelle e The Nun, servono come storie di origine per le entità demoniache che infestano i Warren.

I capitoli del franchise

Il franchise comprende anche Annabelle (2014), un prequel/spin-off de L’evocazione che narra gli eventi della bambola diabolica e spaventosa prima che i Warren ne entrassero in contatto all’inizio del primo film. Nel 2017 è uscito Annabelle 2: Creation diretto da David F. Sandberg che mostra le origini della bambola demoniaca.

Tutta la saga del film horror si articola in vari capitoli noti e seguitissimi dal pubblico amante del genere. I film sono stati accolti con critiche positive sia per sceneggiatura che per interpreti, in particolare quella dei protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni di Ed e Lorraine.

La prospettiva della serie tv

Per tutti gli appassionati del franchise ci sono buone possibilità che The Conjuring possa trasformarsi presto in una serie tv.

E’ notizia di questi giorni, annunciata dalla Warner Bros, che The Conjuring stia esplorando la possibilità di passare sulle piattaforme digitali, in particolare sotto l’egida di HBO Max e sembra siano proprio in corso le trattative col regista per cominciare a produrre la serie.

Non ci sono ulteriori dettagli sull’ambientazione, nè se resteranno alcuni caposaldi presenti nei film precedenti o ci saranno variazioni sul tema. Alcune cenno è stato fatto in merito agli interpreti che potrebbero entrare a far parte del cast. Resta il fatto che i fan del genere scalpitano e l’attesa è… ad alta tensione.