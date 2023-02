Disney: 3 nuovi sequel in arrivo

La Disney ha annunciato di avere in programmazione per i prossimi anni diversi film: si tratta di tre sequel di pellicole famosissime.

Durante i Disney Q1, il CEO della Disney Bob Iger ha dichiarato pubblicamente che lo studio d’animazione ha intenzione di portare al cinema tre nuovissimi film, che saranno i sequel di tre titoli famosissimi e che hanno avuto un enorme successo. Si tratta dei tre titoli che più hanno guadagnato negli ultimi dieci anni e che più sono piaciuti al pubblico. Per ora le trame ancora non sono note.

Frozen

Uscito nel 2013, Frozen ha avuto un sequel nel 2019 e adesso è pronto per avere anche un terzo capitolo. Torneremo, quindi, nel regno di Arendelle e rivivremo altre magiche avventure con Elsa e Anna, Kristoff e Olaf. Altri segreti verranno rivelati?

Toy Story

La saga di Toy Story è cominciata nel 1995 e ha rivoluzionato la storia dell’animazione, dal momento che è stato uno dei primi cartoni animati a utilizzare la computer grafica per tutta la sua durata. Al momento si contano già quattro film (1995, 1999, 2010, 2019), ma la Disney è pronta a produrne un quinto e a riprendere in mano lo sceriffo Woody.

Zootropolis

Tra questi, Zootropolis è il film più recente prodotto dalla Disney, dal momento che è uscito al cinema nel 2016. Ambientato in un mondo interamente governato da animali antropomorfi, raccontava i tentativi della coniglietta Judy di diventare una poliziotta, nonostante non sia ritenuto un mestiere “adatto a un coniglio”. Presto torneremo a vivere le sue nuove avventure al fianco della volpe e collega Nick.

La dichiarazione di Bob Iger

Il CEO della Disney Bob Iger ha rivelato pubblicamente il programma solo poche ore fa. Come riporta Deadline, ha dichiarato: “Oggi sono felicissimo di annunciare che abbiamo in programma tre sequel di alcuni dei nostri più apprezzati franchise: Toy Story, Frozen e Zootropolis. Presto vi sveleremo altri dettagli sulla loro produzione, ma questo è la prova che abbiamo intenzione di rimettere mano ai nostri film più importanti“.

La Disney, quindi, ha deciso di tornare a guardare al passato e di ricominciare a lavorare su progetti che già hanno avuto un enorme successo. Forse si è deciso di optare per questa direzione dopo che l’ultimo film, Strange World, non ha ottenuto il consenso sperato? La pellicola, infatti, ha guadagnato solo 74 milioni di dollari, sugli oltre 120 che avevano speso per realizzarla: un flop.