Reese Witherspoon: l’attrice festeggia il primo album del figlio Deacon

L’attrice statunitense ha celebrato con l’ex marito la pubblicazione del primo album discografico da parte del figlio Deacon.

Reese Witherspoon e l’ex marito Ryan Philippe hanno festeggiato insieme la prima uscita discografica del figlio.

Grande soddisfazione in famiglia per Reese Witherspoon. L’attrice statunitense ha infatti festeggiato, insieme all’ex marito Ryan Philippe, la pubblicazione da parte del figlio Deacon del suo primissimo album discografico. Un’occasione speciale che lo stesso Deacon ha voluto celebrare con un party a West Hollywood.

Reese Witherspoon e la festa del figlio Deacon

Nella giornata di venerdì 14 aprile, Deacon Philippe ha rilasciato il suo primo album dal titolo ufficiale di A New Earth, che comprende al suo interno 12 brani e che è arricchito anche da una collaborazione con Chain Arcade. Un traguardo eccezionale raggiunto all’età di soli diciannove anni e che lo stesso ha diretto interessato ha voluto ovviamente celebrare insieme alle persone a lui più vicine.

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato“, questo il messaggio successivo alla festa da parte di Deacon, con quest’ultimo che ha pubblicato delle foto che lo ritraggono non solo insieme ai suoi famosissimi genitori ma anche insieme alla sorella maggiore Ava Elizabeth.

“Questo è il più bel giorno della mia vita“, ha poi commentato ancora Deacon, che per la speciale serata ha indossato una giacca a quadri bianca e grigia con sotto una t-shirt nera e pantaloni scuri.

Poi le rivelazioni su Instagram in merito al suo primo disco: “Si tratta di un progetto creato all’interno di un dormitorio da tre ragazzi del college dai grandi sogni e dal grande cuore. Il disco contiene tutti i pensieri e le emozioni che ho raccolto, accumulato e imbottigliato in questi miei primi 19 anni di vita“.

Il figlio di Reese Witherspoon

Il figlio di Reese Witherspoon Deacon Philippe ha mostrato fin dalla sua tenera età di avere diversi talenti, primo fra tutti quello musicale. Già lungo tutto l’arco della sua adolescenza il ragazzo ha deciso di dedicarsi quasi esclusivamente al mondo della musica, cercando però di cimentarsi anche in altri campi come quello della recitazione seguendo così in parte le orme della madre.

Per quanto riguarda la famiglia della Witherspoon, l’attrice, vincitrice del Premio Oscar e di un Golden Globe nel 2006 per Quando l’amore brucia l’anima e candidata agli Oscar anche nel 2015 per Wild, ha conosciuto Ryan Philippe sul set del film di Roger Kumble del 1999 Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi, con i due che hanno da lì iniziato la propria storia d’amore per poi sposarsi poco dopo. Il 9 settembre di quello stesso anno nasce la loro prima figlia Ava Elizabeth, mentre il 23 ottobre del 2003 viene alla luce il secondogenito Deacon.

Una coppia, quella formata da Reese e Ryan, apparentemente perfetta, che arriva però alla separazione nel 2006 per un presunto tradimento da parte dell’attore. Gli attriti tra i due sono però poi stati messi spesso da parte proprio grazie ai figli Ava e Deacon, che aveva pubblicato la sua prima canzone dal titolo di Long Run nel 2020.