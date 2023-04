Stranger Things: si farà una serie animata | Ecco tutti i dettagli

In attesa della quinta stagione, Netflix continua a sviluppare il suo franchise Stranger Things con una serie animata.

Tra le serie più amate, Stranger Things, sta per tornare con la quinta stagione e, nella sua attesa, Netflix pubblicherà una serie animata. I fratelli Duffer coprodurranno la serie animata, insieme a Robles di Flying Bark, Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps tramite Upside Down Pictures. Oltre ad essere stato sviluppato da Eric Robles e Flying Bark Productions, al momento sono nascosto quasi tutti i dettagli sullo spettacolo. Robles ha precedentemente creato gli spettacoli animati Random! Cartoons, Fanboy & Chum Chum e Glitch Tech.

Netflix ha annunciato l’intenzione di produrre uno spin-off live-action e uno spettacolo teatrale nel luglio 2022, quando i Duffer hanno formato la Upside Down Pictures. Non ci sono dettagli su uno spinoff live-action, anche se Duffers ha precedentemente affermato che non si concentrerà su personaggi come Eleven o Steve Harrington. Rivelato nel marzo 2023, lo spettacolo andrà in scena a Hawkins nel 1959 e farà il suo debutto nel West End.

“Non vediamo l’ora di mostrarvi ciò che abbiamo realizzato”

In una intervista, i fratelli Duffer, molto eccitati per ciò che hanno realizzato, hanno dichiarato che:

“Abbiamo sempre sognato un’animazione di ‘Stranger Things’ sulla scia dei cartoni animati del sabato mattina che siamo cresciuti amando, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente elettrizzante. Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno escogitato: le sceneggiature e gli artwork sono incredibili e non vediamo l’ora di condividere di più con voi! Abbiamo sempre sognato di animare Stranger Things nello stile dei cartoni del sabato mattina con cui siamo cresciuti e che ci piacevano tanto, e vedere che questo sogno si realizzerà è assolutamente emozionante…L’avventura continua…”

Le riprese di Stranger Things 5 inizieranno a giugno 2023

Dal suo debutto nel 2016, la serie tv ha dimostrato di essere un successo globale e una delle serie originali più popolari di Netflix. È stato rinnovato per una quinta e ultima stagione nel febbraio 2022 e le riprese dovrebbero iniziare tra qualche mese.

Nel frattempo, i Duffer sono impegnati anche su un altro fronte: una versione TV live-action del manga giapponese e della serie anime Death Note, serie già adattata ad una versione del film del 2017. Tra gli altri lavori in corso, abbiamo anche l’adattamento in serie del libro di Stephen King e Peter Straub The Talisman.