Morta l’unica figlia di Elvis Presley: stesse sorti del padre

Lisa Marie Presley, la figlia del Re, è morta a 54 anni. A darne la trista notizia la mamma Priscilla, ancora sotto shock per la tragedia. Una morte così inaspettata, ci fa tornare indietro al 1977.

Il cognome Presley, soprattutto dopo il recente film autobiografico di Elvis, ci fa provare tante emozioni. Grazie anche alla nuova pellicola qualche dettaglio in più sulla vita del Re del Rock l’abbiamo capita ed è per questo che la sua morte ci ha fatto ancora più soffrire. Anche le nuove generazioni hanno avuto modo di conoscere un cantante straordinario, finito con un tragico epilogo per colpa di chi l’ha sfruttato fino “al midollo”.

Se ormai la morte di Elvis Presley, avvenuta nel 1977 l’avevamo “digerita”, quella di sua figlia no. Lisa Marie Presley si è spenta il 12 gennaio 2023 a soli 54 anni, la causa della morte vi lascerà senza parole, sembra un déjà-vu.

Ecco chi era l’unica figlia di Elvis Presley

Di papà Elvis, grazie anche al film con Austin Butler sappiamo praticamente tutto, ma quanto sappiamo di sua figlia Lisa Marie Presley? La donna classe 1968, non ha avuto una vita facile, già solo il suo cognome era un fardello forse un po’ troppo grande per lei. Figlia del Re del Rock rock ‘n’ roll e di Priscilla Presley, Lisa Marie ha seguito le orme paterne, diventando anch’essa una cantautrice di successo.

La sua vita fu piuttosto travagliata, fu espulsa da diverse scuole in adolescenza per possesso di cocaina, dalla quale ne fu dipendente per diverso periodo. È stata sposata quattro volte: il primo matrimonio avvenne con Danny Keough nel 1988 dal quale ebbe due figli, Danielle Riley e Benjamin Storm, quest’ultimo morì suicida nel 2020. Divorziò nel 1994, quando sposò un altro grande della musica, stiamo parlando di Michael Jackson dal quale divorziò nel 1996.

In seguito ebbe altri flirt fino ad arrivare al 2002 quando sposò il suo terzo marito, l’attore Nicolas Cage. Nel 2004 purtroppo il matrimonio finì anche tra i due, si sposerà poi per l’ultima volta nel 2006 con il chitarrista della sua band, Michael Lockwood, dal quale ebbe due gemelle Harper Vivienne Ann e Finley Aaron Love. I due rimasero insieme fino al 2016 quando purtroppo misero fine al loro matrimonio.

Lisa Marie Presley era la proprietaria esclusiva insieme alla madre della tenuta Graceland, con al suo interno i cimeli del padre, dal quale ne deteneva tutti i diritti. Inoltre possedeva anche i diritti d’autore della Authentic Brands Group, per il lavoro di suo padre, Elvis Presley e di altre star americane.

Due Presley, stessa morte

Lisa Marie Presley è morta il 12 gennaio 2023, a soli 54 anni, a causa di un arresto cardiaco. Ne danno il triste annuncio la mamma Priscilla e i figli della donna, sconvolti dalla tragedia. Questa notizia fa venire letteralmente i brividi in quanto sia il papà Elvis sia la figlia, sono morti entrambi per infarto in giovane età. Morti così lasciano veramente l’amaro in bocca.

A trovare il corpo incosciente nel letto è stata la domestica, la quale ha contattato immediatamente l’ex marito della donna, Danny Keough, il quale ha chiamato immediatamente i soccorsi. Nonostante il rapido intervento dei sanitari e l’introduzione di un pacemaker, questo non è bastato a salvarle la vita.

Questa mattina il triste annuncio di Priscilla sui social: “È con grande dolore che devo condividere la devastante notizia che la mia cara figlia Lisa Marie è morta”. Ieri mattina la cantante, figlia della leggenda del rock ‘n’ roll Elvis Presley, era stata ricoverata in ospedale per un attacco di cuore”.

Lisa Marie era stata vista pubblicamente l’ultima volta, proprio qualche giorno fa durante la premiazione dei Golden Globes a favore di Austin Butler, premiato per la sua interpretazione nel film di Elvis.