Elton John annuncia il suo ultimo concerto in UK: sarà al Festival Glastonbury 2023

Il baronetto più cool di sempre, Sir Elton John, ha annunciato la location che ospiterà il suo ultimo concerto in Uk, ovvero il Festival di Glastonbury 2023.

Elton John ha rivoluzionato quello che era la concezione classica della musica con le sue canzoni briose e indisponenti. Nonostante appaia sempre molto grintoso durante le sue apparizioni, tendiamo a dimenticare che comunque ha pur sempre 75 anni.

Proprio per questo motivo, il cantante, compositore e musicista britannico Elton John ha deciso di andare in pensione dalla musica. A tal proposito ha deciso di uscire in grande stile, come ci ha abituati, con un ultimo grande concerto che si terrà al Festival di Glastonbury nel 2023.

L’ultimo concerto americano

Con l’ultimo concerto americano, l’Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium che ha realizzato il 20 novembre, Elton John ha riempito la platea dello stadio. L’evento è stato trasmesso in esclusiva sulla piattaforma Disney+, la quale ha stipulato un contratto da 30 milioni di dollari con il cantante britannico.

Lo spettacolo ha raggiunto in poco tempo il tutto esaurito, l’atmosfera calda ed energetica che solo Elton John può diffondere è fatto ballare e cantare un intero stadio, con le sue canzoni travolgenti. Oltre al suo repertorio classico, il baronetto ha duettato anche con Dua Lipa, Kiki Dee e Brandi Carlile.

Disney+ oltre all’ultimo concerto americano, trasmetterà, sempre in esclusiva, anche il documentario Goodbye Yellow Brick Road: The Final Elton John Performances and the Years That Made His Legend. Qui si potrà vedere l’evoluzione della vita del cantante insieme a quella del marito David Furnish, nonché i filmati inediti di tutti i concerti di John degli ultimi 50 anni di carriera, diari scritti a mano e tanto altro ancora.

L’ultimo concerto britannico

Ovviamente Elton John vuole dire addio ai suoi fan a modo suo, tributando tutti quegli Stati in cui la sua presenza è stata maggiormente “venerata”. Ecco perché dopo il suo ultimo concerto americano, ne terrà uno conclusivo in Nuova Zelanda e Australia, terminando poi con le tappe europee. Tra queste ci sarà l’ultimo concerto che si terrà nella sua madre patria, lo ritroveremo quindi nel 2023 al Festival di Glastonbury.

Elton John è euforico all’idea di questo suo ultimo grande tour negli UK: “…non c’è modo più appropriato per dire addio ai miei fan britannici. Sono stati oltre il brillante e mi hanno supportato attraverso tutti gli alti e bassi della mia carriera … Non vedo l’ora di abbracciare lo spirito del più grande festival del mondo”.

Nel frattempo Elton John si gode i primi posti della classifica grazie al suo nuovo brano Hold Me Closer in duetto con Britney Spears.