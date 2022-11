Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, una clip del film

Dal 22 dicembre al cinema sarà presentato il film ispirato alla vita della regina indiscussa della popular music, Whitney Houston. Una nuova clip svela qualche retroscena in più su Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (I Wanna Dance With Somebody).

I Wanna Dance With Somebody o Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (com’è stato tradotto per il mercato italiano), è basato sulla vita della cantante e attrice conosciuta anche semplicemente come The Voice, in uscita nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2022.

Questo è uno di quei film che non si possono non vedere. Dopo aver ottenuto l’approvazione da parte degli eredi, Whitney: Una Voce Diventata Leggenda, sta finalmente per approdare al cinema. Nell’attesa, ecco una nuova clip del film.

Chi era Whitney Houston?

Whitney Houston è la regina indiscussa del soul pop che con le sue canzoni ha aperto “le porte” alle cantanti afroamericane. La sua estensione vocale ha fatto di lei una delle interpreti più amate di sempre. Non solo una stupenda cantante, ma anche una brava attrice, Whitney ha scioccato il mondo, quando fu trovata morta nella sua vasca da bagno nel 2012.

La sua vita circondata purtroppo da molti drammi ha avuto la peggio, nemmeno la sua musica e il suo talento l’hanno potuta salvare da una realtà che non le ha lasciato scampo. Whitney Houston nel corso della sua (purtroppo) breve vita, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo, nessuno potrà mai dimenticare le sue canzoni e la sua voce. Ha ricevuto diversi premi, è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nel 2006 il Guinness dei primati l’ha premiata come “l’artista più premiata e famosa di tutti i tempi”.

Cosa possiamo vedere nella nuova clip

Whitney: Una Voce Diventata Leggenda (I Wanna Dance With Somebody), come accennato uscirà nelle sale cinematografiche il 22 dicembre 2022. Il film è stato prodotto dalla Sony Pictures e sarà incentrato sul dramma biografico che ruotano attorno a Whitney Houston, alla sua vita e alle sue canzoni.

La clip rilasciata, mostra la bravissima Naomi Ackie, attrice scelta ad interpretare il ruolo della Houston, in uno dei momenti clou della vita dell’artista, cioè durante la sua esibizione al Super Bowl. Nella scena. Whitney si cimenterà in quella che fu definita un’esibizione perfetta dell’Inno nazionale, la quale stupì tutti i presenti con la sua bellissima voce.

Erano gli anni ottanta e le persone di colore non potevano esibirsi liberamente come adesso nel mercato musicale; The Voice ha fatto il miracolo. Ha portato un pizzico di modernità in un mondo ancora molto retrò e bigotto.

Una parte della sinossi ufficiale recita appunto: “Il film è una celebrazione potente e trionfale dell’incomparabile Whitney Houston. È un ritratto senza esclusione di colpi della donna complessa e sfaccettata dietro The Voice. Da ragazza del coro del New Jersey a uno degli artisti discografici più venduti e premiati di tutti i tempi, il pubblico viene portato in un viaggio ispiratore, toccante – e così emozionante – attraverso la vita e la carriera pionieristiche di Houston…”.