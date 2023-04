Maïwenn e Johnny Depp inaugurano il Festival di Cannes con Jeanne du Barry

A maggio inizierà finalmente il Festival del Cinema di Cannes: a inaugurarlo saranno Maïwenn e Johnny Depp con il film storico Jeanne du Barry, che ripercorre la vita dell’ultima amante di Luigi XV.

La 76sima edizione del Festival del Cinema di Cannes si svolgerà tra il 16 e il 27 maggio e quest’anno sono tantissimi i film in gara. Tra i più noti, sono da poco stati confermati nella Selezione Ufficiale Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese e Indiana Jones e il Quadrante del Destino, capitolo che chiuderà definitivamente la saga con Harrison Ford.

Per inaugurare l’attesissima competizione francese è stata scelta una pellicola storica, che si concentrerà sulla vita di un personaggio tanto famoso quanto controverso. Si tratta di Jeanne du Barry, che racconterà dell’ultima amante del re Luigi XV, non sopravvissuta alla rivoluzione. A interpretare i due protagonisti ci saranno Maïwenn – che è anche la regista – e Johnny Depp, che finalmente ritorna sul grande schermo dopo la fine del lunghissimo processo con la ex moglie Amber Heard che lo aveva accusato di violenza domestica.

Il resto del cast comprende altri attori molto noti e apprezzati, come Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair.

Jeanne du Barry, tutto sul nuovo film con Maïwenn e Johnny Depp

Come al solito, Jeanne du Barry uscirà nei cinema francesi contemporaneamente alla proiezione a Cannes, mentre la data italiana ancora non si conosce. Il film ripercorrerà tutta la vita della celebre favorita del re che, nonostante le umilissime origini, riuscì a scalare la società grazie alla sua intelligenza e alla sua bellezza. La dama era figlia di un rosticcere, ma riuscì a sposare un conte e a entrare a Versailles e fare innamorare Luigi XV di lei.

I due furono una coppia molto controversa, dal momento che non esitavano a sbandierare la propria relazione clandestina davanti a tutti. Le origini umili della donna – che divenne presto Contessa e Madame du Barry dopo il matrimonio con Guillaume du Barry – e i suoi modi poco educati e considerati rozzi scandalizzarono la nobiltà che frequentava la reggia.

Jeanne du Barry è il sesto film della regista, che ritorna al Festival di Cannes dopo il 2011, quando aveva vinto con Polisse il Premio della Giuria. Nel 2015 era poi entrata nella Selezione Ufficiale con Mon Roi, per cui Emmanuelle Bercot aveva trionfato come Miglior attrice. La Selezione Ufficiale completa del Festival di Cannes 2023 verrà annunciata il prossimo 13 aprile a Parigi.