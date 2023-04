Anya Taylor Joy può salvare il film The New Mutants

Anya Taylor Joy potrebbe essere l’unica risorsa del film The New Mutants e forse anche l’unica ragione per recuperare il film, stroncato dalla critica. Ecco perché.

The New Mutants è il film più strano della serie interrotta di X-Men della Fox. Lo sviluppo di The New Mutants è iniziato nel 2017 quando Fox ha deciso di espandere il franchise in direzioni entusiasmanti incorporando elementi di nuovi generi e introducendo personaggi mutanti meno conosciuti.

Nel caso di The New Mutants, l’obiettivo era realizzare un film horror sugli X-Men che a un certo punto fosse progettato per avere un target più adulto. Tuttavia dopo numerosi ritardi, il film è rimasto bloccato in un limbo aziendale dopo che la Disney ha acquistato Fox e ha deciso di eliminare il franchise di X-Men in favore dell’aggiunta dei Mutanti nell’universo cinematografico Marvel. Di conseguenza, il regista Josh Boone non ha avuto l’opportunità di materializzare la sua visione di The New Mutants, e il film è stato infine rilasciato come una versione semicotta di un concetto davvero intrigante.

Nonostante questo però, non possiamo addolcire la pillola dicendo che l’idea era valente: il film è un vero disastro e nonostante il concetto iniziale facesse gola, la realizzazione è stata un flop e forse l’unico motivo per vederlo è il personaggio e la performance dell’attrice Anya Taylor Joy.

The New Mutants. Perché guardarlo

La valutazione PG-13 che il film alla fine ha ottenuto per la versione che la Disney ha accettato di rilasciare danneggia il potenziale horror del progetto, e la durata ridotta di 99 minuti è un’anomalia da supereroe che sottolinea come la storia doveva essere rifinita prima di arrivare nei cinema.

A peggiorare le cose, la Disney ha rilasciato The New Mutants nelle sale quando la pandemia ci teneva ancora nelle nostre case, risultando in un misero botteghino di $ 49,2 milioni, non abbastanza soldi nemmeno per pagare i suoi costi di produzione. Ci sono quindi scarse possibilità che qualcosa venga fatto con il franchise in futuro, il che è un peccato poiché il film ha alcuni aspetti salvifici. Soprattutto, Magik di Anya Taylor-Joy, una ragione sufficiente per dare una possibilità alla pellicola. Mentre Magik è di gran lunga il personaggio meglio scritto di The New Mutants, il ruolo di Taylor-Joy è il momento clou del film anche per come rivela il potenziale horror del progetto. Il film ruota attorno a Dani mentre scopre lentamente i suoi poteri mutanti. Nel frattempo, Dani entra inavvertitamente nella mente dei suoi nuovi amici e dà vita alle loro paure più oscure.

Quindi a causa di questo personaggio tutti hanno visioni da incubo che li costringono ad rivivere momenti peggiori della loro vita che possono danneggiarli seriamente. Nel caso di Magik, i suoi traumi fanno sì che Dani evochi un esercito di uomini sorridenti. Come rivela Magik, non ricorda i volti degli uomini che la abusano. Tutto quello che sa è che l’hanno fatta piangere e lei li ha fatti sorridere. Queste sono le figure inquietanti che Dani dà vita dopo aver appreso del trauma di Magik in una delle scene più spaventose sicuramente di un qualsiasi film Marvel.

Il traffico sessuale è già un argomento terrificante di per sé ma il film trova un modo ancora più agghiacciante per rendere questi veri mostri. E mentre il film fatica a trovare un equilibrio tra horror e dramma di formazione, il background di Magik e le visioni che aiuta a materializzare ci danno un’idea abbastanza chiara di quanto possa essere inquietante un film horror degli X-Men in piena regola. Peccato la Disney ne abbia smorzato il potenziale.