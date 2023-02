Il nuovo trailer di Indiana Jones 5 è più scatenato che mai

Nel nuovo trailer di Indiana Jones 5, ci sono diverse scene mozzafiato, completamente inedite rispetto ai video precedentemente rilasciati. Scopriremo anche un chiarimento in più sul super villain della storia.

I fan “sfegatati” di Indy e delle sue intramontabili avventure, dopo aver visto questo nuovo trailer rilasciato durante il Super Bowl, staranno urlando a pieni polmoni che purtroppo il 30 giugno è ancora troppo lontano per placare la loro ansia d’attesa.

In questi 30 secondi vengono svelati diversi particolari in più, completamente inediti con i precedenti video ufficiali rilasciati. Inoltre capiamo anche che Indy e il super villain della storia già si conoscevano, ma andiamo con ordine.

Cosa sappiamo finora del film

Il quinto e ultimo capitolo del franchise dell’avventuriero Indy, interpretato da Harrison Ford, si chiamerà Indiana Jones e la ruota del destino e uscirà al cinema il 30 giugno 2023. Finora sono stati rilasciate diverse immagini e trailer della storia.

Oltre a Ford nel ruolo di Indiana Jones, troveremo anche Mads Mikkelsen, che interpreterà il villain della storia, John Rhys-Davies, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. Il film sarà diretto da James Mangold il quale ha preso ufficialmente il posto dell’ex regista ma sempre produttore, Steven Spielberg.

Per quanto riguarda la trama del film, sappiamo che ci saranno diversi flashback nel 1944 per raccontare particolari aneddoti che si andranno a sviluppare poi nel presente, cioè nel 1969 dove sarà ambientata la storia di Indy. Qui troveremo Jones condurre una vita fin troppo normale con la moglie Marion, il quale si sentirà “troppo vecchio” per il mondo moderno. Quasi prossimo “alla pensione”, Indiana Jones si sta preparando ad appendere cappello e frusta al chiodo, quando verrà coinvolto in un’avventura senza eguali dalla sua figlioccia Helena, la quale riporterà l’animo di Indy a quello degli esordi. I due protagonisti dovranno così affrontare il villain della storia, Voller e tutte le avventure che il fato gli riserverà sul loro cammino.

Nuovi indizi dal trailer

Il nuovo trailer di Indiana Jones e la ruoto del destino, è stato rilasciato ufficialmente durante il Super Bowl, il quale è andato ad anticipare alcuni dei principali punti salienti del film che vedremo al cinema dal 30 giugno in poi.

Da quello che abbiamo potuto appurare, Indiana Jones e il cattivo Voller, si conoscevano già da prima e il ricco dialogo lo conferma; vedremo poi una scena ai tempi dell’atterraggio dell’Apollo 11, nonché un entusiasta Sallah urlare a “pieni polmoni”: “Fagli vedere l’inferno, Indiana Jones!“.

Il trailer di 30 secondi di Indiana Jones e la ruota del destino con Harrison Ford, termina con un’azione di salvataggio (o quasi) da parte di Helena, la quale insieme ad Indy si lanceranno da un aereo in volo, con un solo paracadute. Per sapere come finirà la storia non ci resta che attendere il 30 giugno 2023.