Johnny Depp ha sorpreso lo staff di un negozio di antiquariato

Johnny Depp ha sorpreso lo staff del negozio di antichità di Lincolnshire con una visita a sorpresa. Ecco come ha reagito il personale.

Il pluripremiato attore, regista e produttore cinematografico di Hollywood, Johnny Depp, conosciuto soprattutto per i suoi ruoli nei film del regista Tim Burton con cui, dagli anni ’80 ad oggi, ha sempre collaborato, ha fatto shopping al centro di antiquariato del Lincolnshire.

La star si è concessa un tour privato per fare acquisti stravaganti e personali: arrivato in elicottero all’Hemswell Antiques Centers, situato in Gran Bretagna, l’agente dell’attore è corso a prenotare un tour privato fuori orario esclusivo per Johnny Depp e ha acquistato ben 3 chitarre, un vaso tempestato di teschi d’epoca, un cavalletto. Questo perché recentemente, l’attore ha preso casa in Inghilterra e cercava sicuramente mobilia per arredare il suo nuovo appartamento londinese.

Nessuno sapeva però l’arrivo di Depp al centro di antiquariato e la sua apparizione ha colto tutti di sorpresa. Ecco come ha reagito il Lincolnshire antiques shop.



La sorpresa di Johnny Depp allo staff

Johnny Depp è famosissimo per le sue visite a sorpresa: spesso l’attore si è sempre recato per esempio negli ospedali nei reparti di malattia infantile per fare una sorpresa ai bambini in degenza, molto spesso vestito da Capitan Jack Sparrow.

Questa volta invece ha deciso di fare un tour esclusivo al Linconshire Anquiques shop per acquistare mobili e arredamento per la sua nuova casa a Londra, cogliendo di sorpresa perfino i dipendenti che, come ha rivelato il proprietario del negozio, Robert Miller: “Ho sentito Johnny Depp parlare del defunto musicista Jeff Beck mentre provava diverse chitarre durante la sua visita”.Il proprietario, intervista che riporta il The Guardian, ha parlato dello shopping dell’attore: “Johnny Depp ha appena comprato un sacco di oggetti molto stravaganti. Una sedia da scrivania, tre chitarre, un set di colori, alcuni cavalletti, qualche quadro, dei manifesti e un’intera gamma di oggetti decorativi. Ha scelto un vaso con sopra un teschio, alcune chitarre. E’ stato molto cordiale, si è seduto, ha suonato qualcosa e poi ha deciso di acquistarne tre.”

Ha anche aggiunto che in onore dell’attore Depp: “Abbiamo organizzato un rinfresco per lui ed è stato molto affabile con tutto il personale presente. La visita a sorpresa è stata organizzata in meno di mezz’ora alla fine”.