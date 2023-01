5 film da vedere con Lèa Seydoux

Certamente Lèa Seydoux è una delle attrici francesi più famose. Ma quali sono i suoi film più emozionanti e interessanti? Ecco una lista di cinque.

La bellissima Lèa Seydoux è tornata al cinema con Un bel mattino di Mia Hansen-Love e sta facendo parlare molto di sé. Negli ultimi dieci anni, infatti, è diventata molto popolare, tanto che non è più conosciuta solo in Francia (dove è nata), ma anche in tutto il mondo. Ecco una lista di suoi cinque film che dovreste assolutamente vedere: l’attrice, infatti, è nota soprattutto per la saga di James Bond, ma ha lavorato anche a tante altre pellicole.

Mission Impossible: protocollo fantasma

Uscito nel 2012, Mission Impossible: protocollo fantasma ha come protagonista assoluto Tom Cruise, ma anche Lèa Seydoux ha una piccola parte, grazie alla quale ha iniziato a farsi conoscere a livello internazionale. Come il resto della saga, si tratta di un film d’azione, che ha risollevato l’intera serie dopo un terzo capitolo deludente e in generale poco apprezzato dai fan.

La vita di Adele

In La vita di Adele, uscito nel 2013, Lèa Seydoux ha avuto un ruolo molto più importante. Insieme alla collega Adele Exarchopoulos ha formato una delle coppie più credibili e commoventi della storia del cinema. Il film racconta una storia d’amore toccante e ha vinto numerosi premi, tra cui la Palma d’oro a Cannes.

Grand Budapest Hotel

Uno dei film più famosi di Lea Seydoux è però Grand Budapest Hotel, girato nel 2014. Diretto da Wes Anderson, il protagonista della pellicola è Ralph Fiennes (noto per la saga di Harry Potter), in una delle sue interpretazioni più indimenticabili e grandiose. Il cast è completato da numerosi altri attori fenomenali.

The Lobster

Lèa Seydoux ha dimostrato di essere un’attrice molto versatile quando ha lavorato a The Lobster nel 2015, al fianco di Colin Farrel. Il film è una commedia distopica, ambientata in un mondo dove tutte le persone si devono fidanzare entro una certa età, o diventeranno degli animali.

Roubaix, una luce nell’ombra

Nel 2015 Lea Seydoux è tornata a casa con Roubaix, una luce nell’ombra, film noir di produzione francese. Qui interpreta Claude, sospettata di aver ucciso una signora. La pellicola si rifà a un caso di cronaca nera del 2002.

Avete visto almeno uno di questi film? Qual è il vostro preferito?