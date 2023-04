Amici: il pianto infinito di Benedetta Vari | Un grande gesto di umanità

La ballerina di Amici della 22esima edizione Benedetta Vari ha talento da vendere ma è stata eliminata nella puntata del 12 marzo. Ecco perché piangeva a dirotto durante la puntata.

Benedetta è una ballerina di talento, con grande esperienza nel mondo delle gare di ballo latino-americano, voluta all’interno della scuola dal prof. Todaro. Durante il suo percorso nella scuola più famosa d’Italia, ha mostrato di essere una ragazza solare, affettuosa, determinata e grande professionista. La concorrente ha avuto una doppia sorpresa durante la puntata di metà marzo: essere eliminata insieme a Niveo ed essere arruolata come professionista ufficiale della scuola di Amici.

Adesso dovrà dimostrare tutte le sue abilità di professionista

Essere stata prescelta come professionista nel cast del programma è stata per Benedetta una grandissima soddisfazione e una grande opportunità di crescita professionale. Ora ha l’opportunità di mettere in mostra le sue abilità e di dimostrare al pubblico ciò che sa fare, senza stigma e con maggiore libertà artistica.

Inoltre, Benedetta ha dimostrato di avere grande umanità anche nelle difficoltà: ha infatti deciso di rimanere in casetta insieme ai suoi compagni di classe per tutta la durata della trasmissione, pur essendo stata eliminata. In questo modo ha dimostrato il suo attaccamento al gruppo e la sua lealtà ai valori di amicizia e di solidarietà che caratterizzano il programma. Siamo certi che Benedetta saprà sfruttare al massimo questa occasione e che il suo futuro sarà ricco di soddisfazioni e di grandi successi.

Il pianto no stop di Benedetta è segno di grande umanità

Secondo SuperGuidaTv, la ballerina avrebbe iniziato a piangere a causa del ballottaggio che rischiava di mandare a casa i suoi colleghi Alessio Cavaliere e Mattia Zenzola, compagni di classe di Raimondo Todaro. Si tratta di un momento di grande tensione ed emozione per la concorrente, che sembra essersi profondamente legata ai suoi compagni di classe.

Il pianto potrebbe essere dovuto alla preoccupazione di perderli, ma anche alla tensione della gara e alla pressione di dover dimostrare il proprio valore in ogni momento. Una grande scena di sensibilità da parte di Benedetta, accompagnato da un senso di attaccamento e di affetto. Inoltre, Benedetta e Mattia hanno ballato insieme in passato:

comunque noi non abbiamo ancora visto un samba di mattia e benedetta,bisogna rimediare raimondo #amici22pic.twitter.com/AugNoAdEl2 — Giada 💫 (@giadar582) April 3, 2023