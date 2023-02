Nikita, da quale malattia è afflitta: purtroppo non c’è cura

Si alzano i toni tra Luca Onestini e Nikita Pelizon nella casa del “Grande Fratello VIP”. Il vippone attacca la coinquilina per una sua abitudine, connessa in realtà a un problema di salute e dunque il web insorge contro l’ex tronista.

I rapporti tra Nikita Pelizon e Luca Onestini non possono certo essere definiti idilliaci: lei ha un debole non corrisposto per lui e i due sono spesso al centro di furiose litigate. L’ultimo episodio tra i due coinquilini ha però messo in campo delle questioni molto delicate e gran parte del pubblico non ha apprezzato il comportamento di Onestini.

Qualche giorno fa, Luca infatti ha attaccato con veemenza Nikita a causa della sua abitudine di prendere appunti su dei pezzetti di carta. Secondo Onestini, questo comportamento sarebbe scorretto per il gioco e frutto di una precisa strategia. “Ragazzi Nikita sta prendendo appunti, se no poi come fa in puntata?” ha cominciato a insinuare lui, mentre lei ha cercato di chiudere il discorso.

“Prendili bene mi raccomando perché ultimamente in puntata stai facendo solo brutte figure” ha incalzato Luca. Nikita ha provato nuovamente a difendersi, tagliando corto: “Luca quando veniva distribuita l’onestà tu eri in fila solo per la furbizia”, ma il ragazzo ha solo rincarato la dose: “Sei uguale al tuo ex, un besos”.

Purtroppo, le cose stanno in maniera ben più seria di quanto si possa immaginare. L’abitudine di Nikita di prendere appunti su quanto le accade tutti i giorni non è né un vezzo, né una strategia di gioco, ma sarebbe bensì una consuetudine connessa a un grave problema di salute che la affligge ormai da alcuni anni. Nikita ha infatti una malattia degenerativa che le provoca vuoti di memoria.

Nikita Pelizon attaccata da Luca Onestini per gli appunti: ma lei soffre di una malattia e il web la difende

A confermare la faccenda è stato l’ex di Nikita, Matteo Diamante, il quale ha assistito all’alterco tra Luca e Nikita e, di conseguenza, ha chiesto alla ex fidanzata il motivo per il quale non ha voluto rivelare agli altri compagni i problemi di memoria che la affliggono e per i quali è costretta a ricorrere ai famosi appunti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikita Pelizon (@nikitasemplicemente)

“Matteo stai tranquillo, in confessionale sanno che mi segno le cose, mi hanno dato il permesso” ha risposto la vippona, che non vuole essere considerata una vittima dagli altri inquilini della casa di Cinecittà. Sono 7 anni che la Pelizon deve fare i conti con la malattia e dal momento della diagnosi ha iniziato a segnare su carta i suoi pensieri.

Il web ha rimproverato Luca Onestini per la sua mancanza di sensibilità, anche perché circola un video in cui si vede Nikita confidare al ragazzo il suo problema. Nonostante questo, l’ex tronista non si è fatto troppo problemi a prendere in giro la Pelizon.