Air: il trailer del film di Ben Affleck

Uscito da poco il trailer di Air, film in uscita in questo 2023 e diretto da Ben Affleck.

Il trailer della pellicola incentrata sulla famosa linea di calzature sportive e sullo storico accordo con Michael Jordan.

Finalmente è arrivato il primo trailer ufficiale di Air, che mostra le prime immagini di una pellicola che sarà incentrata sul celebre accordo tra la Nike e Michael Jordan e che sarà diretto da Ben Affleck.

Air: il cast

Air rappresenta per la precisione il quinto film della carriera da regista di Ben Affleck. Escludendo due cortometraggi diretti rispettivamente nel 1993 e nel 2008, Affleck ha fatto il suo esordio alla regia con il thriller Gone Baby Gone del 2008. Sono poi arrivate in rapida successione le esperienze con The Town del 2010, Argo del 2012, film che ha ottenuto un grande successo aggiudicandosi ben tre statuette ai Premi Oscar del 2013 tra cui quella per il miglior film, e infine La Legge Della Notte del 2016.

Oltre che ad occuparsi della regia, Ben Affleck farà però anche parte del cast interpretando il co-fondatore della Nike Phil Knight. Insieme a lui ci sarà Matt Damon: il due volte candidato agli Oscar per il premio di miglior attore protagonista (per Will Hunting – Genio Ribelle nel 1998 e per Sopravvissuto – The Martian nel 2016, senza contare la candidatura al premio di miglior attore non protagonista per Invictus – L’Invincibile nel 2010) vestirà invece i panni di Sonny Vaccaro, ovvero colui che rese possibile l’accordo tra la Nike e Michael Jordan.

Di seguito il trailer ufficiale di Air, che verrà mostrato anche nel corso dell’attesa serata del Super Bowl che potrà essere seguita in Italia nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Un film prodotto da Amazon Studios e che sarà disponibile nelle sale cinematografiche oltre che in streaming su Amazon Prime Video a partire dal prossimo 5 aprile.

La trama

La sceneggiatura di Air è stata opera di Alex Convery, che l’ha realizzata nel 2021 con il titolo di Air Jordan. Inserita in quello stesso anno all’interno della lista delle migliori sceneggiature non prodotte, la stessa è stata poi acquistata dagli Amazon Studios, con le riprese che hanno avuto inizio a Los Angeles lo scorso mese di giugno.

L’accordo al centro della trama ha praticamente segnato a suo modo la storia dello sport, con la collaborazione tra la Nike e l’astro del basket mondiale Michael Jordan che ha portato alla nascita di una linea di calzature tra i simboli principali dell’azienda statunitense. Le vicende mostrate dalla pellicola partono dal 1984, con Jordan in procinto di fare il suo atteso debutto in NBA e desideroso inizialmente di stipulare un accordo con Adidas.

Un’occasione che la multinazionale tedesca si lascia però ingenuamente sfuggire, con il campione della pallacanestro che con le sue Air Jordan 1 permette alla Nike di incassare ben 125 milioni di dollari in un anno e di superare per la prima volta i rivali. Un primato che resiste ancora oggi, merito anche e soprattutto di un Michael Jordan che verrà spesso nominato in questo Air senza però mai fare la sua comparsa.