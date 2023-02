Gunner: anche Morgan Freeman farà parte del cast

Il famosissimo attore Morgan Freeman reciterà in Gunner e interpreterà l’antagonista, il pericoloso boss di una banda di criminali.

Senza dubbio, Morgan Freeman è uno degli attori più famosi e richiesti a Hollywood. La sua carriera procede con grande successo da decenni, ha iniziato a recitare che era molto giovane e oggi, a 85 anni di età, ancora non ha intenzione di ritirarsi, anzi.

Presto tornerà al cinema in Gunner, il nuovo film diretto da Dimitri Logothetis. Qui interpreterà la parte dell’antagonista, ovvero il boss di una banda criminale disposto a tutto per raggiungere i suoi obiettivi e far proliferare i suoi affari.

Come riportato anche da Deadline, Gunner sarà un film d’azione e si concentrerà sulla storia di Lee Gunner, un uomo con una lunga carriera nelle forze speciali.

La sua vita cambia per sempre quando un giorno alcuni narcotrafficanti rapiscono in suoi figli mentre si trovavano in campeggio e scoprono, per caso, un laboratorio illegale di fentanyl. Il protagonista, Lee Gunner, sarà interpretato da Luke Hemsworth.

Luke Hemsworth, quindi, nei panni di Lee Gunner, dovrà lottare per salvare i suoi figli e non ci penserà due volte prima di affrontare la pericolosa banda criminale guidata Kendrick Ryker, ovvero Morgan Freeman.

Morgan Freeman diventa uno spietato criminale in Gunner

In Gunner, Morgan Freeman interpreterà la parte di uno spietato capo di una banda criminale, Kendrick Ryker. Quando i suoi uomini – tra cui anche suo figlio – decidono di rapire i bambini dell’ex agente speciale Lee Gunner (Luke Hemsworth) inizia la trama del film. Kendrick Ryker, all’inizio della piccola, è già stato arrestato, ma riesce comunque a comunicare e guidare la sua banda dalla prigione.

Come riportato da Deadline, il regista Dimitri Logothetis ha dichiarato di aver scelto Morgan Freeman dopo aver apprezzato la sua performance in Now You See Me – I maghi del crimine, dove interpretava il villain Thaddeus Bradley.

“Mi sento così privilegiato ad avere Morgan Freeman in Gunner. Una delle sue interpretazioni che preferisco, per me indimenticabile, è quella del “villain” Thaddeus Bradley in Now You See me. Freeman riesce ad essere complesso ed ingannevole, qualità perfette per partecipare a Gunner nel ruolo di Kendrick Ryker” ha rivelato.

Il regista ha già lavorato a diversi film d’azione, come Jiu Jitsu, insieme a Nicolas Cage, e Kickboxer: Retaliaton al quale ha collaborato insieme a Gary Scott Thompson, che ha scritto i primi due capitoli di Fast and Furious e molti altre pellicole iconiche, come 88 minuti e L’uomo senza ombra.