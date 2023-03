Hong Chau si aggiunge al cast di The Instigators, il nuovo film con Matt Damon

L’attrice Hong Chau è entrata ufficialmente a far parte del cast di The Instigators, il nuovo film con Matt Damon e Casey Affleck.

Solo qualche ora fa Hong Chau ha dichiarato che avrà una parte nel prossimo film con Matt Damon e Casey Affleck. Si tratta di The Instigators, che i due attori avevano annunciato già alcuni mesi fa e che produrranno in maniera indipendente grazie alla Apple Original Films, casa di produzione di Ben Affleck. Hanno annunciato anche che il regista sarà Doug Liman, che non collaborava con Matt Damon dal 2002, dai tempi di Bourne Identity.

Il film racconterà di due ladri che devono fuggire con l’aiuto del proprio terapista dopo un colpo andato male. I due protagonisti saranno interpretati proprio Matt Damon e Casey Affleck, mentre per il momento non si sa quale sarà la parte di Hong Chau.

L’attrice di origine vietnamita si è fatta notare a livello internazionale soprattutto negli ultimi anni con due film di grande successo: The Menu e The Whale. Quest’ultimo ha anche visto il ritorno sul grande schermo del grande di Brendan Fraser che, dopo tanti film apprezzatissimi – il più noto è sicuramente La mummia e i suoi sequel – aveva lasciato il cinema a causa di alcuni problemi personali.

Hong Chau, da The Menu a The Instigators

Il 2022 è stato sicuramente l’anno più importante per la carriera di Hong Chau. Proprio grazie all’interpretazione della giovane Liz in The Whale, infatti, è stata candidata agli Oscar come Miglior attrice non protagonista. Per questa categoria sono già state nominate numerose attrici formidabili, tra cui Jamie Lee Curtis.

Nel 2022, inoltre, Hong Chau si è fatta notare per la sua performance nell’horror The Menu, dove ha recitato al fianco di artisti importanti e famosi come Ralph Fiennes (conosciuto in particolare per essere stato Voldemort nella saga di Harry Potter) e Anya Taylor-Joy (celebre protagonista della serie La regina degli scacchi). Il film non è solo un horror, ma anche una parodia del mondo dell’alta cucina.

Anche se ha acquisito popolarità soprattutto negli ultimi anni, Hong Chau recita dal 2006, sia al cinema sia in televisione. Ha collaborato a numerose serie tv, come Treme, A to Z, Homecoming ed è comparsa in un episodio di CSI – Scene del crimine e di How I Met Your Mother. Tra i suoi film più famosi al cinema, invece, oltre a The Menu e The Whale, possiamo citare Vizio di forma e Showing Up.