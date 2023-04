Paddington 3, tutti i dettagli sul film in arrivo

Finalmente sono state rese note diverse informazioni su Paddington 3, il film sull’orso inglese più famoso di sempre. Ecco come si intitolerà e quando inizieranno le riprese.

Già da diversi mesi, Studiocanal ha annunciato Paddington 3. Il film fa parte di una saga – il primo capitolo è uscito nel 2014, il secondo nel 2017 – e racconta le numerose avventure che vive un orso di cittadinanza inglese. L’orsacchiotto era molto amato dalla scomparsa regina Elisabetta II, che non aveva mai nascosto la sua passione per la saga cinematografica.

Finalmente, dopo sei anni l’orsetto è pronto per tornare sul grande schermo. Come riportato da Deadline, la casa di produzione ha rivelato diversi dettagli sulla lavorazione del nuovo film, annunciando che le riprese cominceranno a luglio. Abbiamo anche il titolo ufficiale: la pellicola si chiamerà Paddington in Perù e sarà ambientata, ovviamente, nel Paese americano.

Per la prima volta, quindi, la trama non si svolgerà nel Regno Unito, bensì in uno Stato completamente diverso e molto lontano da Londra. Il film sarà diretto da Dougal Wilson – sostituirà quindi Paul King, impegnato con Wonka insieme a Timothée Chalamet – ed è stato scritto da Mark Burton, Jon Foster e James Lamont, che hanno lavorato anche ai primi due capitoli.

Paddington in Perù, rivelati i dettagli sul terzo capitolo della saga per bambini

Le riprese di Paddington in Perù inizieranno il 24 luglio e ancora non abbiamo l’uscita del film al cinema. Ciò che più ha colpito i fan è l’ambientazione peruviana, molto diversa rispetto a quella dei capitoli precedenti della serie. Come dichiarato dagli sceneggiatori per Deadline, la trama si svolgerà proprio “nell’oscuro Perù“, dove l’orsetto “finirà invischiato in situazioni da cui sarà difficile uscire“.

Nonostante questa volta non sarà il regista, Paul King collaborerà comunque al progetto, a cui è ormai affezionato, ma è felice di aver passato il testimone al collega Dougal Wilson. “Dopo dieci anni di lavoro sui film di Paddington, mi sento follemente protettivo nei confronti di questo orsetto. Sono quindi felicissimo che Dougal terrà la sua zampina mentre si metterà in viaggio per la sua terza avventura. I lavori di Dougal sono davvero straordinari: divertenti, commoventi, originali e pieni di immaginazione. Zia Lucy ci ha chiesto di prenderci cura di lui, e so che Dougal lo farà“.

Come riportato dal magazine, sembra che anche questa volta l’orso sarà doppiato da Ben Whishaw, anche se la notizia non è ancora ufficiale. Inoltre, stando ai social, potrebbero partecipare anche Harry Styles e Florence Pugh, rimasta positivamente colpita dall’esperienza con l’animazione dopo Il gatto con gli stivali 2.