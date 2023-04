Clock: il trailer del film

In arrivo il 28 aprile il nuovo film horror.

Il trailer ufficiale del film con Dianna Agron. Tra meno di un mese, per la precisione il prossimo 28 di aprile, avrà luogo l’uscita di un nuovissimo film horror. Si tratta di Clock, una pellicola che è diretta dalla regista Alexis Jacknow e di cui è appena uscito un nuovo trailer ufficiale.

Clock: il cast e il trailer

Clock è il nuovo film distribuito in streaming dalla Hulu. A dirigere la pellicola è come detto Alexis Jacknow, che ha preso parte in passato anche alla serie di successo American Horror Story. Prodotto dalla 20th Digital Studio, il film vede nei panni di produttori esecutivi Jenna Cavelle, David Worthen Brooks e Arbi Pedrossian.

Il cast del film vede nei panni della principale protagonista Dianna Agron: l’attrice statunitense è nota anche e soprattutto per il ruolo di Quinn Fabray nella serie Glee, e ha recitato di recente in Shiva Baby di Emma Seligman, As they made us di Mayim Bialik e in Acidman di Alexandre Lehmann.

A completare il cast ci sono anche Melora Hardin e Saul Rubinek. Melora Hardin è nota soprattutto per la parte di Jan Levinson nella serie cult The Office, un ruolo valsole due Screen Actors Guild Awards per il milgior cast in una serie commedia negli anni 2006 e 2007. Saul Rubinek ha invece preso parte di recente alla serie Hunters con Al Pacino oltre ad aver fatto una piccola comparsa in La ballata di Buster Scruggs del 2018 dei fratelli Coen. Da segnalare anche la presenza di Jay Ali, che nel film veste i panni del marito di Ella.

Ecco di seguito il trailer ufficiale di Clock.

La trama del film

Al centro della trama di Clock, come mostrato anche dal trailer, ci sono i tentativi da parte di una donna di nome Ella di regolare il proprio orologio biologico allo scopo di riuscire finalmente ad avere figli. La protagonista decide così di fare regolarmente visita ad uno studio clinico, ma le cose finiscono con il complicarsi in maniera preoccupante man mano che va avanti il trattamento.

Il trailer insiste soprattutto sulle pressioni e sulle continue domande cui Ella è sottoposta di continuo, anche da parte degli amici più stretti, sul perché lei non abbia o non voglia avere figli. Alle prese con un vero e proprio bombardamento e spinta dalle opinioni altrui, la donna inizierà a cercare di forzare le cose per riuscire ad avere un figlio, il che finirà con il portare a gravi conseguenze per il suo corpo.