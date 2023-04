Cole Sprouse aveva una cotta per Jennifer Aniston: la reazione dell’attrice – VIDEO

L’attrice Jennifer Aniston ha scoperto che il collega Cole Sprouse aveva una cotta per lei ai tempi di Friends, dove lui interpretava il giovanissimo figlio di Ross. Ecco la sua reazione.

Vi ricordate del piccolo Ben, il figlio di Ross in Friends? Per alcune stagioni è stato interpretato da Cole e Dylan Sprouse: accade spesso nel mondo del cinema che i ruoli dei personaggi più giovani vengano assegnati a gemelli, che si alternano durante le riprese.

Così è accaduto anche per Cole e Dylan Sprouse che, prima di diventare famosi in tutto il mondo con Zack e Cody al Grande Hotel, hanno recitato in Friends per alcuni anni. Di recente Cole ha rivelato che ai tempi si era preso una cotta per Jennifer Aniston, che invece era una dei protagonisti, Rachel, eterno amore di Ross (David Schwimmer).

L’attrice lo ha scoperto mentre stava partecipando a un’intervista per Access Hollywood insieme al collega Adam Sandler, con il quale tornerà a recitare in Murder Mystery 2, al cinema dal 31 marzo. La sua reazione è stata di assoluta sorpresa.

Jennifer Aniston, la sua reazione davanti alla cotta di Cole Sprouse

Dai tempi di Friends sono passati ormai tanti anni – è finito nel 2004, dopo dieci stagioni – ma rimane sempre una delle serie tv più amate dal pubblico. Anche se i suoi protagonisti in seguito hanno intrapreso altri progetti – Courteney Cox è appena tornata al cinema con Scream 6 – i fan fanno davvero fatica a lasciare andare i vecchi personaggi.

Durante l’intervista con Kit Hoover per la presentazione di Murder Mystery 2, Jennifer Aniston e Adam Sandler hanno scoperto che il piccolo Cole Sprouse – che oggi ha 30 anni – si era “innamorato” della collega sul set. Adam Sandler ha risposto con tranquillità, dicendo semplicemente “Ha senso“, mentre l’ex Rachel Green è apparsa molto più sorpresa. “Era così piccolo!” ha esclamato. Qui il video.

Dopo Friends e Zack e Cody, Cole Sprouse ha recitato in diversi progetti, ma il più famoso è senza dubbio la serie giallo-fantasy Riverdale, dove per la prima volta non ha lavorato insieme al fratello gemello. Lo show conta sette stagioni – questa del 2023 dovrebbe essere l’ultima – durante le quali ha interpretato Jughhead Jones, adolescente dark con il sogno di diventare scrittore e la passione per i misteri.

L’ex stella di Disney Channel ha rivelato della sua cotta per l’ex collega di Friends durante un’intervista per The Late Show nel 2018, spiegando molto dolcemente che era così perso di Jennifer Aniston che spesso si ritrovava a guardarla durante le riprese e si dimenticava le battute.