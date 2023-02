Jennifer Aniston e Julia Roberts in un “body Swamp”. C’è lo zampino di Amazon

Jennifer Aniston e Julia Roberts reciteranno insieme per la prima volta in un nuovo film targato Amazon Studios. Ecco cosa sappiamo per ora del progetto.

Amazon Studios si è aggiudicato, battendo le altre piattaforme di streaming online, la nuova commedia che ha come protagoniste le pluripremiate attrici Jennifer Aniston e Julia Roberts.

Le due, che vantano un ampia filmografia comedy, per la prima volta reciteranno insieme in un film. Fino ad oggi infatti, le due attrici non avevano mai lavorato insieme e questo sicuramente desta curiosità da parte del pubblico e della critica.

L’ambizioso progetto ancora non ha un titolo ma sarà scritto e diretto da Max Barbakow, regista, ancora acerbo, del lungometraggio che l’ha introotto nel mondo del cinema, Palm Springs.

Per questa commedia si ispirerà ad un soggetto originale e il progetto sarà prodotto dalle stesse attrici protagoniste insieme alla Lucky Chap Entertainment di Margot Robbie.

Di cosa parla il film

Julia Roberts, reduce dal successo di Ticket To Paradise affiancata dall’attore George Clooney, reciterà ora con una vecchia amica e collega. Le due infatti si sono conosciute sul set di Friends, la serie tv che ha portato al successo planetario Jennifer Aniston.

Roberts ha recentemente lavorato anche per il piccolo schermo con la serie tv Gaslit e durante il 2023 sarà di nuovo al cinema con Leave the World Behind, un dramma che la vede affiancata ad Ethan Hawke e Kevin Bacon. Anche la sua collega, che abbiamo ammirato in The Morning Show, la serie tv targata Apple TV+ con Reese Witherspoon, uscirà a breve su Netflix un suo nuovo film con Adam Sandler, Murder Mistery 2.

Del nuovo film che invece le due attrici gireranno insieme, non si sa molto. L’idea di rifà a diversi prodotti cinematografici che hanno usato il topos letterario dello scambio di corpi, come per esempio il film Quel pazzo Venerdì con gli attori Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Fatto vuole che comunque sia per Aniston che per Roberts, queste tipologie di film, commedie romantiche, non sono estranee e quindi saranno sicuramente a loro agio e daranno il meglio di loro stesse.

Sarà sicuramente molto divertente vedere le due attrici interpretare l’una i panni dell’altra e chissà, forse riusciremo a vedere Jennifer Aniston nel suo massimo potenziale, spronata dall’amica.