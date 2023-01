Lizzie McGuire, per Hilary Duff il reboot ci sarà

Nei primi anni Duemila, Lizzie McGuire era una delle serie tv più amate da bambini e adolescenti. L’attrice Hilary Duff è fiduciosa sulla realizzazione del reboot.

Lizzie McGuire è andata in onda dal 2001 al 2004, ma ancora oggi è una serie ancora molto ricordata. Fu una delle prime serie di Disney Channel di grande successo e rese Hilary Duff, all’epoca giovanissima, famosissima in tutto il mondo. Sono passati quasi vent’anni dalla conclusione dello show, ma ultimamente si è parlato di un ipotetico reboot. Secondo la vecchia protagonista questa ipotesi non è poi così improbabile, anzi, lei ci spera fermamente.

Lizzie McGuire raccontava la vita dell’omonima protagonista, tredicenne solare e generosa, che trascorreva le sue giornate insieme ai due migliori amici, Miranda (Lalaine) e David, detto Gordo (Adam Lamberg). Altri personaggi ricorrenti erano i suoi genitori, Jo e Sam (Hallie Todd e Robert Corradine) e il fratello minore Matt (Jake Thomas).

La serie è andata avanti per qualche anno, girando due stagioni e 65 episodi in totale, tipica quantità di puntate per le serie per ragazzi di alcuni anni fa (per esempio Zoey 101). La serie si contraddistingueva perché durante lo sviluppo di ogni episodio compariva anche l’avatar di Lizzie sotto forma di cartone animato, che rappresentava, in un certo senso, i pensieri senza filtri della ragazza.

Lizzie McGuire, cosa Hilary Duff pensa del reboot

Di recente, Lizzie McGuire è stato inserito su Disney Plus ed è così tornato a essere molto popolare, soprattutto tra i fan più nostalgici. A distanza di tanti anni, continua comunque a essere un buono show, ma perché non farne un reboot, o anzi un sequel? Hilary Duff, infatti, ha detto più volte che le sarebbe piaciuto tornare a interpretare Lizzie, ma mostrare questa volta la sua vita adulta.

Anni fa, l’idea era stata presa in considerazione, ma poco tempo dopo il creatore originale della serie, Terri Minsky, ha respinto il progetto. Poco dopo anche l’attrice ha confermato la notizia, ma ancora oggi continua a essere fiduciosa. Durante un’ospitata a Watch What Happens Live, il conduttore Andy Cohen le ha chiesto se le sarebbe piaciuto ancora girare il reboot della serie che l’ha portata alla fama. “Naturalmente!” ha risposto.

Dopo tanti anni nel mondo discografico e cinematografico, Hilary Duff è tornata a recitare nelle serie tv con How I Met Your Father, dove interpreta Sophie. Lo show, come si deduce anche dal titolo, è uno spin off-sequel di How I Met Your Mother, ambientato nel 2022. Al momento conta due stagioni.