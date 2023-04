“Vestita non ci sai stare”: il bagno senza veli di Chiara Ferragni scatena gli hater | FOTO

Chiara Ferragni si gode il suo viaggio in Sud Africa e si mostra nuovamente senza veli, stavolta in una vasca nella savana.

L’influencer Chiara Ferragni si è fatta tentare dal fascino dell’Africa, viaggio che ha raccontato di avere in cantiere da un po’ e rimandato per via del Covid.

E’ volata in Sud Africa, senza il marito Fedez, ma in compagnia di una serie di amici e alloggia in un resort extra-lusso. Il viaggio sembra non essere iniziato nel migliore dei modi: la valigia con i suoi fashionissimi outfit non è atterrata insieme a lei e la compagnia sembrava averla smarrita. Disagio che è durato ben poco perché l’ha potuta presto “riabbracciare”, come testimoniato da una foto su Instagram.

Scampato il pericolo, parte la vacanza – e qui il sarcasmo richiama il ritornello de Lo Stato Sociale in “Una vita in vacanza” – ed è tutto un reportage sulle meraviglie del continente, che non a caso investe tutti i suoi visitatori del famigerato “mal d’Africa”.

Per essere aggiornati sugli spostamenti, basta avvicendarsi nelle sue seguitissime pagine social ed apprezzare la cospicua quantità di storie e video che sta pubblicando in questi giorni: scatti che la ritraggono in mezzo alla savana con giraffe ed elefanti sullo sfondo e dulcis in fundo…un bagno senza veli.

Bellezza al bagno

Tra un’escursione e l’altra, ci si rinfresca nelle splendide vasche circondate da paesaggi da sogno e come vicini elefanti, giraffe e il magnetismo degli animali della savana.

Chiara non si è lasciata sfuggire l’occasione di immergersi in una vasca jacuzzi in pietra naturale di fronte al proprio alloggio e lo ha fatto senza veli, come ormai di recente le piace mostrarsi ai suoi fan, con naturalezza e disinvoltura.

I commenti degli haters

Il post ha scatenato come sempre migliaia di commenti, del resto la regina di Instagram sa come suscitare interesse, nel bene e nel male. Tra i suoi fan sono piovuti like di apprezzamento, ma il web e l’esposizione mediatica cui questi personaggi amano sottoporsi, espone anche a pesanti critiche.

Ed ecco che fioccano pesanti commenti come: “Se proprio devi spogliarti, fallo completamente… predica bene e poi razzola malissimo” o ancora: “Con i vestiti come tutti non ci sa proprio stare”, per atterrare su frasi del tipo: “Quella che vuoi mostrare te sui social non è emancipazione ma mercificazione del corpo”. Il trend polemico è sorto dopo le nudità della influencer mostrate a Sanremo a rivendicare una posizione (pseudo)femminista non proprio gradita a tutti. Ma la Ferragni, non sembra farsi condizionare particolarmente da cotanto livore e preferisce affidarsi ad un salvifico non ti curar di loro, ma guarda e passa.