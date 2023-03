Murder Mystery 2: una clip del film in uscita su Netflix il 31 marzo

Netflix ha pubblicato una clip tratta da Murder Mystery 2, il secondo capitolo del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler come protagonisti. Il sequel del film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 31 marzo.

Adam Sandler, 56 anni, e Jennifer Aniston, 54 anni, tornano a interpretare i coniugi detective, dall’alchimia scoppiettante, Nick e Audrey Spitz in Murder Mystery 2, dal genere thriller/commedia. Netflix ha iniziato a far venire l’appetito al pubblico, pubblicando un piccolo video, in anteprima, del film. La pellicola sarà disponibile esclusivamente su Netflix a partire dal 31 marzo. Ecco la clip in esclusiva!

Nel video di anteprima, vediamo Nick (Adam Sandler) e Audrey Spitz (Jennifer Aniston) che arrivano in elicottero su un’isola paradisiaca per celebrare e festeggiare il matrimonio di un loro amico, interpretato da Adeel Akhtar, sulla sua isola privata. Ad accoglierli, la fidanzata del loro amico, a primo impatto stravagante e chic. I personaggi si ritroveranno, di punto in bianco, avvolti dal mistero. La cerimonia matrimoniale si trasformerà nel luogo del mistero, tra riscatto, sospettati e sana avventura. Murder Mystery 2 coinvolge i protagonisti Nick e Audrey Spitz in un caso fitto che darà loro la possibilità di realizzare il proprio sogno: il successo della loro agenzia e il tanto atteso e desiderato viaggio nella città romantica di Parigi.

Cast e scenografia

Sandler e Aniston saranno accompagnati da un cast internazionale di talenti come Mark Strong (Crudelia, Shazam), Mélanie Laurent (Bastardi senza gloria, Now You See Me), Jodie Turner-Smith (Queen and slim, Senza Rimorso), Kuhoo Verma (Plan B, Girl Icon) John Kani (Nothing But the Truthe, Il leone bianco), Dany Boon (Giù al nord, Un tirchio quasi perfetto). La pellicola è diretta da Jeremy Garelick (The Wedding Ringer – Un testimone in affitto, The ultimate playlist of noise) e con una sceneggiatura di James Vanderbilt.

La sinossi ufficiale della pellicola

Dopo ben quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, i protagonisti Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) hanno realizzato il loro sogni, diventando detective a tempo pieno ma hanno problemi ad avviare la loro agenzia investigativa. L’occasione però si presenterà quando, invitati a festeggiare il matrimonio di un amico su un’isola meravigliosa privata, si ritroveranno immersi nel mistero. Iniziati i festeggiamenti del matrimonio, qualcuno rapirà lo sposo per ottenere un profumato riscatto e tutti, dalla sposa ai familiari, dagli amici agli inservienti, saranno possibili sospettati.