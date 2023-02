Paul Rudd: prima di Ant-Man era un…”friends”

Prima di essere il noto super eroe protagonista del franchise di Ant-Man, Paul Rudd ha raccontato di quando faceva parte del cast di Friends, la nota sitcom degli anni ’90.

Paul Rudd ha raccontato di quando entrò nel cast di Friends, non avrebbe mai pensato di rimanere per così tante puntate. L’attore di Ant-Man si sentiva in difetto, secondo lui non doveva stare lì, anche se il pubblico e i colleghi l’hanno sempre accolto molto bene.

L’errore gigantesco in Avengers: Endgame

I film sui super eroi sono molto seguiti dal pubblico attuale in quanto sono molto amati per via dell’affetto che deriva dai fumetti. Ecco perché i fan sono molto attenti mentre guardano i film al cinema. Non è infatti sfuggito agli spettatori, un errore gigantesco avvenuto nel film Avengers: Endgame.

In pratica in una scena del film, Scott Lang e Hope van Dyne sono alle prese con la riparazione del furgoncino, quando dietro lo sfondo insieme agli altri eroi appare Ant-Man in versione gigante. In molti si chiedono come ha potuto Paul Rudd essere in due posti contemporaneamente? Ecco come ha risposto l’interprete di Scott Lang: “C’è stato un errore nel sistema. Oppure è come in questo nuovo Ant-Man, in cui c’è un momento in cui vediamo più di un Ant-Man allo stesso tempo, magari è qualcosa di simile”.

Diciamo che nel mondo dei super eroi tutto può succedere, quindi come versione dei fatti possiamo anche prenderla per buona.

Friends, è stato più surreale di Ant-Man

In una recente intervista, l’attore che interpreta Scott Lang nel franchise del super eroe Ant-Man, ha raccontato di quando ha recitato nelle ultime due stagioni di Friends come Mike Hannigan. Per chi non lo sapesse Mike, era il fidanzato e poi marito della simpatica Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), la quale con la sua canzone, Gatto rognoso, ha segnato veramente un’epoca.

Paul Rudd says he ‘shouldn’t have been’ in the #Friends final episode…😲 pic.twitter.com/Ve7An6rLHH — Heart (@thisisheart) February 17, 2023

Paul Rudd ha preso parte anche alla reunion avvenuta con i personaggi principali di Friends avvenuta nel 2021. Rudd ha raccontato di aver spesso pensato di non meritare quel successo, in quanto, pur essendo stato accolto da tutti in maniera stupenda, non era uno dei membri veterani della stagione.

Ecco un estratto dell’intervista che ha tenuto poco fa: “È stato davvero divertente, e sono stati fantastici! Il tutto è stato un po’ surreale, devo dire, farne parte, perché sono entrato davvero alla fine. Non sapevo che sarei stato in tanti episodi come lo sono stato. Ma sembrava anche strano. Ero in quell’ultimo episodio, e ho pensato: ‘Non dovrei essere qui. Sto ottenendo un posto in prima fila per cose che non dovrei vedere. Stavano tutti piangendo, era tutto emozionante, e io ero tipo, ‘Woah!'”.