Mean Girls diventa un musical con Tina Fey

Mean Girls, iconico teen movie del 2004 con Lindsay Lohan diventerà un musical. Nel cast ci sarà anche Tina Fey, che tornerà a interpretare la professoressa Norbury.

Chi non ha visto Mean Girls? Si tratta sicuramente di uno dei film per ragazzi dei primi anni Duemila più popolari, che con il tempo è diventato un’icona. Raccontava la storia di Cady (Lindsay Lohan), una sedicenne che si trasferiva negli Stati Uniti dopo aver trascorso tutta la sua vita in Africa insieme ai genitori ricercatori, dove era stata istruita a casa.

Quando Cady inizia a frequentare un vero liceo, capisce che essere un’adolescente in America non è facile. Incontra, quindi, le ragazze più popolari della scuola, dette “Barbie“: Regina (Rachel McAdams), Karen (Amanda Seyfried) e Gretchen (Lacey Chambert). Dopo che Regina si mette insieme a Aaron (Jonathan Bennet), Cady decide di vendicarsi con l’aiuto di alcuni amici “emarginati”, Janis (Lizzy Caplan) e Damian (Daniel Franzese).

La commedia ha riscosso un enorme successo ed è sicuramente una delle più conosciute di Lindsay Lohan, che solo pochi mesi fa è tornata ufficialmente nel mondo del cinema. Durante un’intervista l’attrice Tina Fey ha dichiarato che Mean Girls diventerà un musical e lei tornerà a indossare i panni della professoressa Norbury.

Mean Girls, che cosa sappiamo del musical con Tina Fey

Di recente, Tina Fey è stata ospite al Saturday Night Live, dove ha spiegato il suo nuovo progetto: un musical su Mean Girls. Non tutti sanno che l’attrice non ha contribuito al film solo interpretando un personaggio, ma lo ha anche sceneggiato. Mean Girls, infatti, è tratto dal romanzo Queen Bee and Wannabees di Rosalind Wiseman.

Tina Fey aveva già adattato la pellicola in un musical poi sbarcato a Broadway nel 2017, ma questa versione sarà diversa: “Le nuove canzoni hanno un non so che di pop. Abbiamo un ottimo team di registi e un coreografo molto cool“. Qui l’attrice tornerà a essere Miss Norbury, la professoressa di matematica di Cady (che nel film veniva accusata di spaccio), ma non sarà l’unica a tornare. Anche Tim Meadows riprenderà il suo iconico ruolo di preside Duval.

Per il resto, il cast è stato completamente cambiato, anche se non è ancora completo. Augourie Rice, Renée Rap, Auli’i Cravlho e Jaquel Spivey interpreteranno rispettivamente Cady, Regina, Janis e Duval. Amanda Seyfried non tornerà, nonostante si sia detta entusiasta di questo nuovo progetto.