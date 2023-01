Lady Gaga ha iniziato le riprese per Joker: Folie à Deux

Con un post su Twitter, Lady Gaga ha annunciato l’inizio delle riprese per quanto riguarda le sue scene nel film Joker 2. Il sequel che prenderà il titolo, Joker: Folie à Deux, vedrà i nomi del cast del film campione d’incassi, con l’aggiunta di Gaga nelle vesti di Harley Quinn.

Il primo Joker diretto da Todd Phillips, è stato un successo mondiale, vincendo diversi premi e riconoscimenti, merito anche della straordinaria interpretazione del protagonista, Joaquin Phoenix. Il film, basato sull’omonime personaggio dei fumetti della DC Universe (ma scollegato dal mondo della DC Extended Universe) è stata la prima pellicola basata su di un personaggio di un fumetto della DC Comics ad essere inserita nella categoria dei migliori film agli Oscar.

Joker: Folie à Deux è il sequel del fortunato franchise di Joker di Todd Philipps, in cui troveremo un’artista d’eccezione all’interno del cast. Dopo aver vinto un Grammy con la sua Hold My Hand in Top Gun: Maverick, Lady Gaga è pronta ad indossare i panni dell’altrettanto “svitata” Harley Quinn.

Lady Gaga e il suo annuncio via social

Come promesso, “l’artista completa“, Lady Gaga, ha iniziato le riprese per Joker 2 con l’inizio del nuovo anno. Ad annunciarlo è stata la stessa Gaga, la quale con un post su Instagram, ha comunicato i suoi fan si aver iniziato a vestire i panni della sua alter ego, Harley Quinn.

Ancora emozionata per la notte degli Oscar, dove l’ha vista aggiudicarsi un Grammy nella categoria di miglior canzone originale, l’artista “tutta pepe” è pronta ad abbandonare temporaneamente il microfono e lavorare dietro ad una cinepresa.

Dopo la strepitosa interpretazione di Harley Quinn di Margot Robbie in Suicide Squad, sarà interessante vedere come Lady Gaga porterà altrettanto lustro alla fidanzata sottomessa dello psicopatico clown Joker.

Chi tornerà in Joker 2?

Il sequel del film campione di incassi Joker, approderà nelle sale cinematografiche il 4 ottobre 2024. C’è molta pressione attorno a questo nuovo capitolo intitolato, Joker: Folie à Deux, in quanto in molti si chiedono se riuscirà a mantenere gli stessi livelli del suo predecessore. Ricordiamo che Joker ha guadagnato una cifra stratosferica al botteghino, oltre 1 miliardo di dollari, per non parlare di tutti i premi vinti, tra cui due Oscar.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Con un post via Instagram, Lady Gaga ha annunciato l’inizio delle riprese per quanto riguarda le scene della “sua” Harley Quinn. Siamo sicuri che Gaga insieme a Joaquin Phoenix, terranno acceso l’umore e l’attenzione del pubblico.

Insieme a loro due, nel film di Joker 2 di Phillips, troviamo nuovamente Sophie di Zazie Beetz, insieme alle new entry Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland e Harry Lawtey.