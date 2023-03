Una fan sulle spalle di Lady Gaga durante le riprese del film Joker: Folie a Deux

Incidente sul set del nuovo film con Lady Gaga e Joaquin Phoenix: durante la scena madre di Lady Gaga una fan si è intrufolata sul set per un autografo.

Ruben, un addetto alle consegne, si stava prendendo una pausa domenicale quando una folla fuori dalla Corte Suprema della Contea di New York ha attirato la sua attenzione. I manifestanti hanno allineato i gradini del tribunale, schernendo e agitando cartelli fatti in casa. Gli agenti di polizia e i furgoni delle notizie hanno riempito le strade e gli spettatori stavano dietro le barriere di controllo della folla a scattare foto: “Pensavo stessero arrestando Donald Trump“, ha detto Ruben a Vulture. Quando si è reso conto che la folla si era riunita per le riprese del film Joker: Folie à Deux e non per l’accusa penale di un ex presidente, ne è rimasto deluso. “Non sono un fan di Gaga“, ha spiegato. Di tutti gli spettatori con cui Vulture ha parlato durante le riprese della giornata, Ruben è stato l’unico che ha preferito assistere all’arresto di Trump piuttosto che a Lady Gaga.

Il set sembrava surreale con i furgoni delle notizie di Gotham e le comparse che chiedevano di “rinchiudere quel Joker“, sostituendo la vera presenza mediatica di pochi giorni prima e attirando una folla di quasi un centinaio di spettatori al suo apice. Complice anche la scena a due tra Lady Gaga e il protagonista anche del primo film, Joker, interpretato da Joaquin Phoenix.

Una fan si è schiantato sul set per un autografo di Lady Gaga

Nel frattempo, i fan di Gaga sapevano esattamente cosa stavano cercando. Diversi studenti del Fashion Institute of Technology erano più fiduciosi: speravano di avvistare la cantante Lady Gaga, presente sul set.

Una di loro, Gigi, aveva visitato il set il giorno prima per fare un giro di perlustrazione. Bussando a caso alle porte della roulotte, è riuscita a mettersi in contatto con uno stilista che le ha detto che la cantante sarebbe tornata domenica. Così Gigi è tornata con le sue amiche Olympia e Cassie al seguito: “L’abbiamo ascoltata per tutto il tempo qui“, ha detto di Gaga. “Non direi che siamo fan accaniti” di Joker “, ha spiegato Cassie, “ma ci piace Gaga“. Nonostante l’abbondanza di veri poliziotti di New York City e di “ufficiali” di Gotham sul set, una ragazza ha detto di essersi avvicinata un po’ troppo al suo obiettivo. Emily ha detto di essersi intrufolata sul set sabato fingendo di essere una comparsa: “Mi sono arrampicata su quel pilastro lassù“, indicando una colonna del tribunale, “e il mio stupido culo ha afferrato Lady Gaga per le spalle“. Durante la ripresa successiva, Emily ha detto di essersi scusata con la star, che ha affermato di essere stata “davvero gentile“.

“Il mio intero obiettivo era cercare di convincerla a firmare il mio seno, e poi me lo sarei fatto tatuare se lo avesse fatto. Ma ho finito per entrare troppo nel momento.” La ragazza ha detto poi che, dopo essere stata allontanata dal set, ha deciso di tornare sulla scena del crimine il giorno successivo, travestita da parrucca e occhiali da sole. Che dire, Carpe Diem.