Joshua Jackson vuole tornare in Scream 7

Joshua Jackson vuole tornare nel franchise dei film horror più longevo di sempre, dopo essere apparso in Scream 2 negli anni’90, sarebbe pronto a tornare in Scream 7 in una nuova avventura paurosa.

Scream 6 ha raggiunto un notevole successo, motivo per cui si vocifera già da un po’ che un settimo capitolo sarebbe quasi certo. In molti vogliono beneficiare di questo nuovo ritorno alla ribalta dei film horror, tra cui l’attore Joshua Jackson, il quale vorrebbe prendere parte a Scream 7.

Joshua Jackson per chi non se lo ricordasse, era già apparso in Scream 2, ai suoi tempi d’oro come interprete della serie adolescenziale, Dawson’s Creek. Come molti prima di lui, anche Jackson vorrebbe essere uno di quei vecchi interpreti del franchise di Scream a tornare dopo anni in un nuovo capitolo della storia.

Joshua Jackson dove l’abbiamo visto?

Joshua Jackson è un attore canadese nato nel 1978 famoso soprattutto per tre ruoli chiave nella sua carriera lavorativa che gli hanno dato la possibilità di farsi un nome tra gli addetti ai lavori dello spettacolo. In primis è impossibile dimenticarlo nel suo ruolo di punta, cioè quello di Pacey Witter in Dawson’s Creek. In veste più adulta, lo ricordiamo poi come Peter Bishop in Fringe e infine in Cole Lockhart in The Affair – Una relazione pericolosa.

Jackson tra una serie tv e l’altra ha partecipato a diversi film indipendenti, tra cui One Week di cui è anche produttore, che gli è valso il premio Genie Award, come migliore attore protagonista. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, dopo diverse storie purtroppo finite male, nel 2019 sposa la modella Jodie Turner-Smith, dalla quale ha avuto una figlia nel 2020.

L’esperienza di Joshua Jackson in Scream

Tra i tanti ruoli interpretati, l’attore Joshua Jackson ha partecipato nel 1997 anche al film Scream 2. Pur avendo avuto una piccola parte, Joshua vorrebbe tanto tornare nel franchise, sperando in un ruolo più imponente in Scream 7. Ecco che cosa ha dichiarato in merito Jackson:

“Nessuno mi ha contattato per il sesto, ma sarei disposto a tornare nel settimo. Trovo davvero impressionante quello che stanno facendo per rimanere, allo stesso tempo, autoreferenziali e contemporei e freschi. Quindi sarei felice di tornare in Scream 7”.

Joshua Jackson spererebbe così di essere tra i fortunati attori “ripescati” dai precedenti capitoli del franchise di Scream come i suoi numerosi colleghi, tra cui Hayden Panettiere, Courtney Cox, Jenna Ortega, Melissa Barrera e così via. Chissà se dalla produzione della saga horror più famosa di sempre accoglieranno la richiesta di Joshua Jackson di tornare in Scream 7?