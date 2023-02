La nuova foto di Joker 2 è tutta per Lady Gaga

La nuova foto pubblicata in esclusiva per il secondo capitolo del franchise di Joker, intitolato, Joker: Folie à Deux, è tutta per Lady Gaga. Siete pronti a vedere una nuova versione di Harley Quinn?

Sul nuovo Joker 2, intitolato Joker: Folie à Deux c’è una grossa aspettativa da parte dei fan, in quanto si aspettano il medesimo successo avvenuto con il primo capitolo, nonché una grande interpretazione dalla “nuova arrivata”.

Non sarà facile per Lady Gaga, dare vita ad una nuova versione del personaggio di Harley Quinn, dopo che Margot Robbie ha creato un mito con la sua interpretazione. Quello che è certo è che la storia sarà completamente diversa, da come possiamo vedere dalla nuova foto rilasciata dal franchise, tutta dedicata a Lady Gaga.

Il primo musical basato su un fumetto DC

Joker: Folie à Deux è il secondo capitolo del franchise del villain numero uno nemico di Batman, il “pazzoide” Joker, il quale in questo nuovo sequel, proverà l’ebrezza di recitare in un musical. Non abbiamo ancora molti dettagli in merito in quanto non è stata ancora rilasciata una trama ufficiale, ma dalle notizie trapelate, sappiamo che la storia si svolgerà nel manicomio situato da qualche parte nell’Arkham Asylum.

Qui, come il fumetto della DC Comix da cui prende ispirazione narra, farà innamorare di sé la psicologa interpretata da Lady Gaga nelle vesti di Harley Quinn, la quale completamente soggiogata dal “suo” Joker, lo farà evadere dal manicomio. Come tutti sappiamo, quello che seguirà in seguito sarà una storia “d’amore” morbosa e tossica, nella quale i due protagonisti non faranno altro che “prendersi e mollarsi” più e più volte.

Il titolo provvisorio del sequel di Joker, fa riferimento ad un tipico disturbo mentale che si instaura tra la vittima e il carnefice, quindi molto probabilmente la storia potrebbe essere narrata dal punto di vista di Harley Quinn. Ovviamente è ancora tutto in forse, in quanto non ci sono notizie certe in merito, se non che vedremo Joker 2 nelle sale cinematografiche nel 2024.

Una foto molto particolare

Joker: Folie à Deux è il sequel del franchise di Joker, sempre diretto da Todd Phillips, con Joaquin Phoenix che riprende “i panni” di Joker e la new entry Lady Gaga, in versione Harley Quinn. In attesa del trailer ufficiale, ecco la seconda foto ufficiale di Joker 2, il quale raffigura per la prima volta i due amanti protagonisti del film.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Todd Phillips (@toddphillips)

Questo nuovo capitolo di Joker, fa parte dei titoli presenti nella nuova versione dei DC Elseworlds, quindi molto diversi dalla storia trattata nei fumetti della DC. In Joker 2 infatti, non sarà presente Batman, ecco perché gli spettatori non potranno (e non dovranno) fare il paragone tra la Harley Quinn di Margot Robbie in Suicide Squad con quella di Lady Gaga, in quanto la trama sarà completamente differente.

In attesa di ulteriori informazioni, ecco la seconda foto ufficiale rilasciata per sponsorizzare il nuovo Joker: Folie à Deux, nella quale è possibile vedere Joker e Harley Quinn in un primo piano decisamente particolare. Il sequel di Joker uscirà al cinema nel 2024.