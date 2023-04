Big Beasts, Tom Hiddleston presta la sua voce nel nuovo documentario Apple

L’attore Tom Hiddleston sarà la voce narrante nel nuovissimo documentario sulla natura Big Beasts, che uscirà in concomitanza con la Giornata mondiale della Terra.

Come riportato da Deadline, in occasione della Giornata mondiale della Terra il prossimo 21 aprile, Apple TV rilascerà un nuovo documentario sul mondo della natura, che verrà raccontato e spiegato da Tom Hiddleston. Il documentario si chiamerà Big Beasts e, come suggerisce il titolo, si concentrerà in particolare sugli animali più affascinanti e giganteschi che abitano i diversi ecosistemi del pianeta.

Big Beasts è stato girato in tutto il mondo, in 17 Paesi diversi e le riprese sono durate circa due anni. Sarà composto da dieci episodi e racconterà un viaggio fantastico alla scoperta delle bellezze e dei terrori che si celano nella natura, portando in luce le creature più gigantesche mai studiate dall’uomo.

A narrare questo incredibile percorso tra balene, orsi e tigri ci sarà la voce di Tom Hiddleston. L’attore è noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo del principe Loki nelle saghe di Thor e degli Avengers, ma questa volta il pubblico potrà goderselo nella veste di narratore e doppiatore.

Big Beasts, il documentario sugli animali narrato da Tom Hiddleston

Big Beasts uscirà il prossimo 21 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra. Il documentario fa parte di una serie da Apple che si concentra sui diversi aspetti del mondo naturale: se Big Beasts racconta degli animali più grandi, Tiny World si concentra sulle creature più piccole che vivono nei diversi habitat. In Tiny World, però, non troviamo la voce di Tom Hiddleston, bensì quella di Paul Rudd.

Da diverso tempo, infatti, Apple si sta occupando di fare divulgazione sul mondo naturale. Per esempio, nel suo catalogo vanta già altri documentari come Earth at Night Color, che racconta il comportamento degli animali notturni, e Prehistoric Planet, una serie che spiega le varie fasi del tardo Cretaceo.

Negli ultimi tempi, infatti, il pubblico sembra aver riscoperto questo interesse per la scienza e per la natura. Anche Netflix ha seguito la tendenza e ha prodotto Chimp Empire, un documentario narrato da Mahershala Ali, che racconta degli scimpanzé della jungla di Ngogo, in Uganda. Si tratta del più grande branco di scimpanzé al mondo, che si è organizzato in una vera e propria società.