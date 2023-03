Chimp Empire, Mahershala Ali narra la nuova serie Netflix con gli scimpanzé

L’attore Mahershala Ali presterà la voce in Chimp Empire, la nuovissima docu-serie Netflix che racconta di un branco di scimpanzé che hanno strutturato il proprio branco in una vera e propria società.

Chimp Empire debutterà su Netflix il prossimo 19 aprile e già promette di essere uno dei prodotti più originali della piattaforma streaming. La docu-serie, infatti, non avrà alcun attore in carne e ossa come protagonista: i personaggi principali, come suggerisce anche il titolo, saranno degli scimpanzé.

La serie non sarà un semplice documentario sullo stile di vita di alcuni scimpanzé, ma qualcosa di ben più complesso. Racconterà, infatti, attraverso la narrazione dell’attore Mahershala Ali, come questi animali hanno organizzato il proprio branco in quella che ricorda una società a tutti gli effetti. Nella jungla di Ngogo, infatti, vive la più grande comunità di scimpanzé del mondo e il modo in cui strutturano le proprie giornate sono senza dubbio interessanti – e molto simili a quelle dell’uomo.

Mahershala Ali presterà la voce a questo progetto e narrerà i vari episodi. L’artista recita ormai da parecchi anni, ma è salito alla ribalta soprattutto dopo Moonlight e Green Book. Le sue interpretazioni, infatti gli hanno fatto vincere due volte l’Oscar come Miglior attore non protagonista.

Chimp Empire, la serie Netflix che porta sullo schermo la più grande comunità di scimpanzé del mondo

Chimp Empire uscirà il 19 aprile e sarà diretta da James Reed, che ha già vinto un Oscar per il documentario Netflix Il mio amico in fondo al mare (My Octopus Teacher, in originale). Gli scimpanzé ripresi in Chimp Empire vivono in una vera e propria società – non tanto un branco, ma qualcosa di ben più strutturato – nella jungla di Ngogo, in Uganda.

Numerosi scienziati studiano il comportamento di questi animali da oltre venticinque anni e ne rimangono sempre più affascinati. Il regista e la troupe si sono trasferiti nella foresta ugandese per diverse settimane, dove hanno potuto filmare gli scimpanzé e realizzare questo documentario che spiega e analizza il loro modo di vivere.

La serie, quindi, riporterà alcuni degli episodi più rilevanti frutto di queste riprese, tra cui i conflitti tra i singoli e le fazioni, lo sbocciare delle relazioni, la nascita e la crescita dei cuccioli, nonché cadute e ascese dei capi di questa incredibile società animale. Si tratta sicuramente di un progetto molto interessante, forse tra i più originali proposti da Netflix.