Superman & Lois: nella terza stagione Lois avrà dei poteri oscuri?

La piega che sta prendendo la terza stagione della serie Superman & Lois porta a credere che Lois molto presto potrebbe avere dei poteri oscuri. La nota giornalista sarà posta di fronte ad una scelta e non si sa quale strada prenderà.

Lois Lane al “lato oscuro della Forza” non si può proprio sentire. Un intero equilibrio potrebbe essere spazzato via in una manciata di secondi, qualora la decisione dell’amata di Superman, dovesse seguire questa strada. In questa terza stagione di Superman & Lois, la caparbia giornalista potrebbe accettare di ottenere dei poteri oscuri pur di avere salva la vita?

Se fino ad adesso, la serie tv Superman & Lois era abbastanza in linea con il comune contesto della storia del super eroe volante della DC che tutti noi conosciamo molto bene, con questa terza stagione pare che la trama si discosterà molto presto dalla storia originale.

Il dramma di Lois nella terza stagione

Ovviamente, se non siete ancora arrivati a questa stagione, vi consigliamo di non procedere nella lettura, in quanto l’allarme spoiler è stato attivato. Nella serie tv di Superman & Lois, di colpi di scena ne abbiamo visti parecchi, pur conoscendo a grandi linee la trama, in quanto ogni versione della storia è a sé, i fan sono rimasti comunque sbigottiti in più occasioni.

In questa terza stagione però la notizia della malattia di Lois ha lasciato “l’amaro in bocca” a tutti, la giornalista ha scoperto di essere al terzo stadio di un letale cancro al seno e la sua battaglia più grande questa volta la dovrà affrontare per la sua sopravvivenza e non tra le pagine dei suoi articoli di giornale.

Da adesso in poi per Lois tutto cambierà, non solo il suo modo di approcciarsi alla vita, ma anche il suo rapporto con Superman e con tutta la famiglia Kent. Clarke farà di tutto per impedire la morte della sua amata ma fino a che punto la stessa Lois sarà disposta a combattere per non lasciare orfani i suoi figli?

I poteri oscuri di Lois

Come sappiamo bene, il noto villain della storia di Superman & Lois, Bruno Mannheim, leader dei Intergang, è solito effettuare devastanti esperimenti proprio sui malati terminali. In molti quindi si chiedono, Lois Lane accetterà di sottoporsi a tali esperimenti per ottenere coì quei poteri oscuri che potrebbero salvarle la vita dal cancro?

Per il momento non si sa ancora che piega prenderà la storia in questa terza stagione di Superman & Lois, quello che è certo però è che il confine con questa ipotetica versione di Lois cattiva è molto sottile. È anche vero però che l’equilibrio dello show sarebbe totalmente distrutto con la moglie di Superman non più dalla parte dei buoni. Non ci resta quindi di scoprire come si evolverà la trama di questa “succulenta stagione”.