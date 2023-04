Inseparabili: la nuova serie tv Prime Video con Rachel Weisz

L’attrice premio Oscar sdoppiata per questa nuova miniserie prodotta da Amazon Prime Video. Due gemelle nella rivisitazione del film del regista David Cronenberg. Ecco cosa sappiamo.

Debutterà il 21 aprile la miniserie che reinterpreta in chiave moderna la storia raccontataci da David Cronenberg nell’omonimo film thriller del 1988: Inseparabili entrerà a far parte del catalogo di Amazon Prime Video e vedrà come protagonista l’attrice premio Oscar, Rachel Weisz.

E’ tralaltro la stessa attrice protagonista e la produttrice esecutiva, Alice Birch, che hanno introdotto il trailer della serie ufficiale diffuso oggi da Prime Video: le due infatti avevano preso parte ad un incontro stampa durante il quale Alice Birch ha descritto la serie come “Un thriller contorto e con una comicità cupa”. Rachel Weisz invece ha dichiarato di aver amato alla follia il film del regista David Cronenberg e di non averlo mai dimenticato.

Trama e Cast

La miniserie Amazon Prime Video sarà composta da 6 episodi disponibili tutti dal 21 aprile: nello show, l’attrice protagonista Rachel Weisz interpreterà un duplice ruolo, quello di Elliot e Beverly Mantle, ovvero due gemelle.

Le gemelle Mantle sono ginecologhe che condividono tutto: droghe, amanti e uno sfacciato desiderio di fare tutto il necessario nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne, anche spingersi oltre i confini dell’etica e della morale nel campo medico.

All’interno del trailer infatti le vediamo alle prese con esperimenti genetici e ginecologici molto complessi, come il poter creare la vita “là dove non può nascere”, introducendoci all’archetipo di “donna surrogata” che abbiamo oggi. Alice Birch, produttrice esecutiva del progetto, ha commentato dicendo: “La serie è un contorto thriller con una comicità cupa che parla di queste due gemelle co-dipendenti che sono ossessionate l’una dall’altra. Non hanno mai trascorso una notte seprate in tutta la loro vita e vivono da sempre nella stessa città.” .. Oltre a Rachel Weisz come protagonista, vediamo anche nel ruolo di Genevieve, la paziente che entrambe le gemelle si scambiano come amante, Britne Oldford insieme a Poppy Liu nel ruolo di Greta. Michael Chernus nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle nel ruolo di Rebecca e Emily Meade nel ruolo di Susan.

All’interno della regia invece, vediamo numerosi registi alternarsi per ogni episodio dietro la macchina: per gli episodi 1,2,6 vi è stato infatti Sean Durkin, episodio 3 Karena Evans, Lauren Wolkstein per gli episodi 4 e 6 di nuovo e Karyn Kusama per l’episodio 5. Alice Birch e la stessa Rachel Weisz invece hanno curato la produzione esecutiva per Astral Projection.