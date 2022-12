10 cose su Tom Hiddleston che non sapevi

Tom Hiddleston è un di quegli attori belli e bravi che è impossibile non amare. Famoso soprattutto per il suo ruolo di Loki, fratello di Thor, nella saga cinematografica della Marvel Cinematic Universe, vogliamo svelarvi 10 cose su di lui che non sapevate.

Quando parliamo di Tom Hiddleston non possiamo non pensare subito a Loki, Thor e tutta la saga Marvel che lo rappresenta. Ma in realtà del bell’attore inglese ci sono molte più cosa da sapere.

Per questo abbiamo deciso di stilare un articolo indicandovi le 10 cose che sicuramente non conoscevate di Tom Hiddleston.

Dal rugby al cinema

Ha giocato a rugby quando frequentava l’Università di Cambridge, ed era anche molto bravo. In seguito però ha dovuto rinunciare per potersi dedicare alla sua grande passione, cioè quella di diventare attore.

Stessa scuola dei principi

Ebbene si, anche Tom Hiddleston ha frequentato l’Eton College nel Berkshire. È una scuola molto prestigiosa, proprio per questo è una “scuola In”, frequentata dal Top della società inglese. L’hanno frequentata anche i principi Harry e William.

Multilingue

Oltre a saper benissimo il greco e il latino, Tom se la cava molto bene anche nello spagnolo e nel francese. Inoltre ama molto imparare i modi di dire le le frasi più famose di ogni luogo che frequenta per lavoro.

Un Thor mancato

Tom Hiddleston si era presentato per il ruolo di Thor, ma in seguito fu scelto per interpretare suo fratello Loki.

Non solo Loki

Tom è un attore molto quotato, motivo per cui ha recitato in diversi film serie tv che gli hanno fatto protare a casa molti premi, tra cui un Emmy Awards e Golden Globes.

Musica che passione

Ama molto la musica e se la cava benissimo a suonare molti strumenti, tra cui la chitarra, la batteria, il piano e la tromba.

Tom è single?

Purtroppo ci dispiace darvi questa triste notizia, soprattutto per le fan donne, ma Tom è felicemente fidanzato con la collega Zawe Ashton.

Niente social

Non usa i social come ha anche lui ammesso: “Non uso Twitter come un tempo, ma solo perché trovo che mi distragga dal lavoro. La mia grande forza e la mia grande debolezza è che non posso fare nulla a metà. Quindi quando faccio qualcosa lo faccio escludendo tutto il resto. Il che è ottimo per il lavoro e meno per la mia vita, se capisci cosa intendo”.

Sa difendersi non solo a parole…

Grazie ai ruoli che ha interpretato negli anni, Tom Hiddleston ha studiato tecniche di spionaggio, paracadutismo, ha frequentato le lezioni di sopravvivenza da un vero Navy Seal e infine ha imparato la lotta brasiliana Capoeira.

Viva la tranquillità

Ama la tranquillità e la vita familiare: “A Londra tengo la testa bassa. Faccio cose normali come lunghe colazioni e incontri con le mie sorelle. Vado a giocare con mia nipote e vado anche a trovare i miei genitori.”