Michelle Hunziker e il rapporto con Eros Ramazzotti dopo il divorzio: momenti piccanti

La conduttrice Michelle Hunziker ha voluto fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex marito Eros Ramazzotti ora che si è separata.

Durante la scorsa puntata del 24 marzo di Felicissima sera, programma condotto da Pio e Amedeo, Michelle Hunziker è finita al centro della cronaca rosa dopo aver risposto a una domanda sul suo ex marito Eros Ramazzotti. I due presentatori, infatti, durante il format Che intervista che fa – parodia di Che tempo che fa di Fabio Fazio – hanno fatto una domanda piuttosto privata alla showgirl, che è subito finita su tutti i giornali di gossip online.

La conduttrice di Striscia la notizia e il noto cantante Eros Ramazzotti si sono lasciati ormai quasi vent’anni fa, pochi anni dopo la nascita della figlia Aurora, che oggi è una splendida donna 26enne che si avvia anche lei a seguire la carriera della madre. I due si erano conosciuti nel 1995, quando lei ancora non era famosa, mentre lui era già una stella del panorama musicale italiano. Tra i due fu un immediato colpo di fulmine, tanto che si sposarono nel 1998.

Dopo la separazione negli anni 2000, i rapporti tra i due si erano molto raffreddati, ma di recente – dopo la confessione della showgirl sulla setta che la ricattava e plagiava e la separazione da Tomaso Trussardi – i due si erano riavvicinati, come amici. Secondo i pettegolezzi, però, tra i due ci sarebbe stato anche altro e la conduttrice ha voluto chiarire la situazione.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, i rapporti dopo il divorzio

Durante l’ospitata a Felicissima sera, Pio e Amedeo hanno chiesto a Michelle Hunziker se ci fosse mai stato un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti dopo la separazione. “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?” hanno domandato. La showgirl all’inizio ha risposto scherzosamente di sì, ma poi ha fatto subito marcia indietro: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato“.

Nonostante la pronta smentita, numerosi giornali hanno riportato la notizia e la presentatrice si è immediatamente scagliata contro il clickbait. Attraverso il suo profilo Instagram ha spiegato che si trattava semplicemente di una risposta ironica e che tra lei e il cantautore non c’è mai stato più niente dopo la fine del loro matrimonio.

“È chiaro che io non è che sia così pir*a che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco“. Infine, ha invitato i suoi fan a non credere a tutti i gossip che leggono e a informarsi bene.