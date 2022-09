Michelle Hunziker e la rivelazione fatta solo a Tomaso: “L’ho nascosto persino a mia madre”

La conduttrice Michelle Hunziker ha svelato di aver rivelato un segreto solo all’ex marito Tomaso Trussardi. Ecco di cosa si tratta.

La carriera di Michelle Hunziker procede con successo da oltre vent’anni e si può quindi pensare che la sua vita sia sempre stata perfetta. In realtà la conduttrice ha dovuto attraversare un periodo molto triste e buio di cui ha parlato solo all’ex marito Tomaso Trussardi.

La coppia si è lasciata alcuni mesi fa, dopo circa dieci anni di matrimonio. Entrambi hanno spiegato che non c’è stato alcun tradimento, semplicemente con il tempo si erano allontanati troppo e l’amore era finito. Hanno intenzione, comunque, di mantenere dei buoni rapporti, non solo per rispetto del vecchio sentimento, ma soprattutto per rispetto delle due figlie che hanno in comune, Sole e Celeste.

La showgirl svizzera ha anche un’altra figlia più grande, Aurora Ramazzotti, la sua primogenita. La giovane è nata dal primo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti e solo poche settimane fa ha annunciato di essere incinta dello storico compagno Goffredo Cerza.

Ma conoscete il triste passato della conduttrice di Striscia la notizia?

Michelle Hunziker, la confessione a Tomaso Trussardi

L’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è durato per circa dieci anni. E’ stata per lei una relazione molto importante perché proprio con lui è riuscita ad aprirsi e a raccontare di un periodo orribile della sua vita, di cui non aveva voluto parlare con nessun altro, neanche con la madre.

La presentatrice per tanti anni è stata vittima di una setta che l’ha plagiata, allontanandola dai suoi affetti e, di fatto, contribuendo a far fallire il suo matrimonio con il cantautore. Questa setta era capitanata da Maga Clelia, alla quale all’inizio si era rivolta per risolvere una semplice e innocua caduta improvvisa di capelli. Presto la situazione è degenerata e la showgirl è finita intrappolata in una setta per cinque anni.

Oggi finalmente è tornata libera, ma ha un ricordo orribile di quel periodo, di cui ha voluto parlare nel libro autobiografico che ha pubblicato nel 2017. All’inizio, però, raccontarlo non è stato semplice e si era confidata solo con l’ex.

“È la prima volta che racconto questa storia. Finora ho nascosto tutto persino a mia madre, l’unico con cui ne ho parlato è stato mio marito Tomaso. Quando ci siamo conosciuti abbiamo condiviso tutto: lui i suoi lutti e io la mia esperienza dei cinque anni in una setta“.