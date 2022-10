Marica Pellegrinelli, l’amaro retroscena sulle nozze con Eros: “voleva un figlio a tutti i costi e…”

Marica Pellegrinelli, l’ex moglie di Eros Ramazzotti si è finalmente confessata dopo tanti anni a cuore aperto, raccontando quello che l’ha portata a chiedere il divorzio e a cercare la felicità. Ha raccontato che Eros voleva un figlio a tutti i costi e forse lei a diventare mamma proprio non ci pensava.

Diciamo che dopo la fine del matrimonio tra il famoso Eros Ramazzotti e la bella Michelle Hunziker, tutte quelle che sarebbero arrivate dopo, sarebbero sempre rimaste intrappolate nella sua ombra. L’amore tra Eros e Michelle è stato epico e quindi Marica ha cercato semplicemente di emergere da quell’aspettativa che tutti i fan si aspettavano da lei.

Eguagliare quello che c’è stato tra i due non è per niente facile. Ecco perché la bella modella Marica Pellegrinelli, complice anche la sua giovane età ha tentato di rendere felice Eros in tutti i modi possibili, accettando anche di diventare mamma. Ma lei era veramente pronta a questo passo?

25 anni di differenza non sono pochi…

25 anni, questo è il numero che si passavano Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti quando si sono sposati. Lei ancora troppo giovane si è fatta influenzare da lui che esperto e sicuramente rassicurante non le ha dato spazio per emergere da sola. La coppia hanno avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Quella che sembrava una storia felice ed idilliaca si è trasformata poi in un incubo, fino a portare la coppia al divorzio nel 2019. Nonostante questo, i due genitori sono rimasti in ottimi rapporti.

Non è tutto oro quello che luccica!

Dopo tanti anni Marica Pellegrinelli ha deciso di raccontare il vero motivo che l’ha portata a chiedere il divorzio dal suo ex marito Eros Ramazzotti. Al settimanale F ha raccontato di quanto l’amore con Eros sia stato improvviso e travolgente. Lei aveva solo 21 anni e in poco tempo si è trovata ad essere sposa e madre di due bambini che non era sicura nemmeno lei di volerne. Ma Eros voleva un figlio a tutti i costi e lei pur di accontentarlo, anche se oggi non si pente di quella scelta, ha fatto un passo forse troppo precoce per la sua vita.

Ha dovuto rinunciare agli studi e non faceva altro che seguire Eros Ramazzotti in tournée con i bambini, ma la Pellegrinelli era sempre sola. Non è facile essere la moglie di un cantante internazionale.

“Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio”. Ad oggi i due genitori anche se ex coniugi hanno raggiunto quella pace che ognuno dovrebbe avere, insieme quando si tratta del bene dei loro figli ma liberi di cercare la propria vita e la propria felicità altrove.