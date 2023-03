Tina Cipollari, addio paillettes e piume: vestita casual è molto più bella | Mai vista prima

Tina Cipollari completamente diversa, ha di recente pubblicato una foto con il suo nuovo look mostrandosi al web nella sua semplicità.

Maria Concetta Cipollari, meglio conosciuta come Tina Cipollari, ha debuttato nel programma di Canale 5 Uomini e donne condotto da Maria De Filippi. Da circa 20 anni assume la posizione di opinionista, presentandosi agli occhi del pubblico con abiti molto estrosi e i dettagli dei suoi outfit fanno la differenza con paillettes e piume.

La sua prima apparizione risale al 2001 come corteggiatrice e in seguito come tronista, suscitando grande simpatia agli occhi del pubblico ma anche alla stessa conduttrice. Presentandosi con il suo atteggiamento da “vamp” che l’ha sempre contraddistinta, ha definito così il suo personaggio nelle apparizioni televisive. Nel 2002 viene presentata in veste di opinionista nel programma domenicale Buona Domenica di Maurizio Costanzo e nello stesso periodo resta per lo stesso ruolo a Uomini e donne.

La Cipollari, nata a Viterbo il 14 Novembre 1966, come detto è un volto noto della televisione associato principalmente al programma pomeridiano di Maria De Filippi. Negli anni ha avuto diverse esperienze lavorative in tv come concorrente del reality show Pechino Express nel 2016 e nello stesso anno prende parte come giudice al programma Selfie- le cose cambiano condotto da Simona Ventura. Nel 2002 conosce sempre nell’ambito di Uomini e donne il parrucchiere Illio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, con il quale si è sposata e da cui ha avuto tre figli.

Tina Cipollari e la foto che la ritrae nella sua semplicità

L’opinionista Tina Cipollari, da vera “vamp” si è sempre presentata dalla sua prima apparizione vestita con abiti unici nel suo genere, creati su misura per lei ed estremamente particolari. Sono sempre abiti lunghi fatti di paillettes e piume che vengono proposti a Tina che ne decide i colori, tessuti e a volte anche i modelli.

Avere un outfit sempre impeccabile non è cosa semplice ma lei ci riesce. E’ una donna che ha buon gusto nel vestire e cura nei minimi dettagli le sue scelte per ogni tipo di evento sia casual che più particolare.

La foto senza i vestiti di scena

Lo scatto pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo personale Instagram ritrae Tina Cipollari in una veste del tutto insolita agli occhi del pubblico tanto da scatenare la reazione dei suoi followers. Dopo essersi dedicata all’acconciatura presso il parrucchiere Alex-Devotion, oltre ai capelli ciò che ha colpito ancora di più l’attenzione dei followers è la particolarità dei suoi abiti.

Tina Cipollari nella foto si presenta con una semplice camicetta bianca e con un filo di trucco, cambiamento che è piaciuto molto ai followers tanto da leggere nei commenti: ” Sei molto più giovane così non mettere più quei vestiti di scena che ti invecchiano.” Quindi il nuovo look di Tina è piaciuto tanto da desiderare di vederla in queste vesti anche in tv.